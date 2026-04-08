El Consorcio de la Ribera y la Fundación Limne instalan paneles informativos en los aledaños del Júcar

El Consorci de la Ribera, formado por las mancomunidades de la Ribera Alta y la Ribera Baixa, y la Fundació Limne han completado la instalación de una red de 15 paneles de información ambiental en los municipios que integran el proyecto 'Canya a la Canya' para concienciar sobre el riesgo de inundación .

Estos soportes, situados en áreas de uso público cercanas a las zonas de actuación pero fuera de la cota de inundación, funcionan como "una ventana educativa a la gestión del riesgo y la biodiversidad fluvial".

El contenido de los paneles otorga un papel protagonista a la gestión del riesgo de inundación. Mediante cartografía específica de cada localidad, los ciudadanos pueden identificar visualmente las zonas inundables para periodos de retorno de 10, 100 y 500 años. Esta información se complementa con una guía práctica de actuación ante emergencias.

Los paneles también sirven como balance público de las metas alcanzadas por el proyecto (2022-2025) a lo largo de 75 kilómetros de río. Entre las cifras que el ciudadano podrá consultar destacan: la restauración vegetal; la eliminación de plantas y caña invasoras; y las acciones de bioingeniería y laminación.

La red de información ambiental se ha instalado en Sumacàrcer, Antella, Gavarda, Alberic, Benimuslem, Alzira, Algemesí, Albalat de la Ribera, Polinyà de Xúquer, Sueca, Riola, Fortaleny y Cullera.

Este proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio y está financiado por la Unión Europea.