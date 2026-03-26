Alzira celebra el VIII Concurso de reganyaes

Alzira centra esta semana su atención en la gastronomía. Entre Fallas y Pascua, entre buñuelos y la mona, la capital de la Ribera Alta rinde homenaje a su dulce más singular: la reganyà.

Hoy jueves 26 de marzo, a las 18:00 horas, la plaza Mayor acogerá el VIII Concurso de la reganyà, impulsado por el Ayuntamiento de Alzira a través de IDEA y el gremio de panaderos. Este año contará con la participación de 17 reganyaes y una merienda con más de medio millar de raciones elaboradas por los hornos del gremio, además de los dulces participantes.

La reganyà es una coca tradicional elaborada con ingredientes básicos como huevos, aceite, harina y azúcar, a los que se añade calabaza asada y escurrida, elemento característico de la “Reganyà de Alzira”, que debe representar el 50% de la receta. La calidad de la calabaza y la habilidad del elaborador son claves para conseguir su sabor, color y aroma tan característicos.

La concejala de Comercio, Gemma Alós, ha explicado que el objetivo de este concurso es doble: por un lado, poner en valor y dar identidad a este producto cien por cien alzireño, y por otro, fomentar su consumo más allá de la Pascua para consolidarlo como un dulce habitual durante todo el año.

El certamen se organiza en tres modalidades: reganyà tradicional, reganyà fusión —abierta a panaderos tanto de Alzira como del resto de la Comunitat— y reganyà amateur, elaborada por particulares. En la categoría tradicional se otorgarán tres premios de 300, 150 y 100 euros; en fusión, un único premio de 300 euros; y en amateur, un premio de 150 euros.

El concurso comenzará a las 18:00 horas con la exposición de las reganyàs participantes, que serán degustadas por un jurado compuesto por siete miembros, representantes de entidades locales, del sector hostelero, educativo y técnico.

Además, cada edición cuenta con una figura destacada del sector artesano. Este año, la invitada es Marina Melero Comes, administradora de Chocolates Comes, una empresa familiar de Sueca con tradición desde 1870, reconocida como chocolatera artesanal y que cuenta con un museo del chocolate premiado por su excelencia.