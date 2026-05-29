La Acequia Real del Júcar inicia las obras de modernización del sector 35 en Almussafes, Benifaió y Sollana

El Conseller de Agricultura, Agua, ganadería y Pesca, Miguel Barrachina ha estado esta mañana en Benifaió visitando las obras del riego por goteo que se están ejecutando en el sector 35 de la Acequia Real del Júcar. Una actuación que ronda los cinco millones de euros y que afecta a los términos municipales de Benifaió, Almussafes y Sollana.

Barrachina ha destacado el gran ahorro de agua que suponen estas obras, 926 millones de litros de agua, y que repercuten directamente en la calidad de agua de l’Albufera. Además, el conseller ha incidido en que este tipo de instalaciones son tan modernas que permiten a los regantes poder controlas los riegos desde el teléfono móvil.

La instalación del riego por goteo se está iniciando por la zona conocida como Hort de l’Alemany y su plazo de ejecución es de 14 meses.

La alcaldesa, Marta Ortiz, ha destacado que estas obras, reivindicadas y puestas en marcha con la redacción del proyecto en 2019 “han sido fruto del trabajo y empeño de todos y ya son una realidad para el término municipal.