La Cueva-Museo del Dragut reabre sus puertas en Cullera

La Cueva-Museo del Dragut ha vuelto a abrir sus puertas al público este sábado 1 de agosto tras finalizar las obras de rehabilitación y mejora.

De este modo, Cullera recupera uno de sus principales reclamos turísticos, culturales e históricos y uno de los museos locales más visitados. "La Cueva-Museo del Dragut está considerada la única cueva-museo dedicada a la piratería de toda la península. Con su reapertura recuperamos un espacio emblemático, que refuerza aún más nuestra amplia oferta turística y cultural", ha destacado el alcalde de Cullera.

Se han modernizado los sistemas de iluminación, electricidad y ventilación de la Cueva-Museo. Entre las mejoras realizadas destacan la instalación de iluminación LED de bajo consumo adaptada a espacios patrimoniales, la renovación de la red eléctrica con materiales resistentes a la humedad y al ambiente salino, y la incorporación de un nuevo sistema de ventilación que garantiza la renovación del aire sin alterar el microclima natural de la cavidad.

Asimismo, se han reforzado las condiciones de seguridad mediante la instalación de nuevos equipos de detección de incendios, iluminación de emergencia, señalización de evacuación y sistemas de control de intrusión.

Tras una primera actuación en la que el Ayuntamiento de Cullera ejecutó con recursos propios las obras necesarias para habilitar una salida de emergencia y un vial de acceso adaptado a la normativa, después, en 2025, se solicitó al Ministerio de Turismo la financiación que completara la rehabilitación a través de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino.

Esta segunda fase, que ha supuesto una inversión de 312.103,87 euros, permite ahora reabrir al público la Cueva-Museo del Dragut. El proyecto se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del que es beneficiario el Ayuntamiento de Cullera y está financiado con fondos europeos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Con su reapertura, se completa el proceso impulsado por el Ayuntamiento para recuperar este singular espacio situado en el cabo de Cullera. El siguiente paso será impulsar una nueva museización, concebida con un enfoque interactivo e inmersivo que enriquecerá la experiencia de los visitantes, y sustituirá a la actual. Una vez culminada esta actuación, y de cara al próximo año, el Ayuntamiento sacará a licitación la explotación de esta Cueva-Museo situada al borde de los acantilados y a escasos metros del mar.