Xúquer Viu valora positivamente la sentencia del TSJCV que anula las transferencias de 2024 entre el Júcar y el Vinalopó

La sentencia estima parcialmente el recurso de Xúquer Viu, lo cual se valora positivamente, puesto que anula las autorizaciones de trasvase del Júcar al Vinalopó que se efectuaron en febrero de 2024, con un total de 17’5 hm³. Unas anulaciones de trasvases al Vinalopó que se producen por primera vez. Estos actos administrativos se declaran contrarios a derecho y se anulan. Xúquer Viu tiene que estudiar las consecuencias de estas anulaciones.

El motivo de esta anulación es el incumplimiento de las disposiciones normativas del Plan Hidrológico del Júcar y del propio convenio recurrido. Puesto que dice que “con carácter previo a la transferencia de recursos desde el sistema Júcar al sistema Vinalopó y de conformidad con el artículo 53.3, hay que establecer un plan anual de explotación que persiga la consecución del buen estado de las masas de agua” y esto no se había hecho. Es decir se han aprobado los trasvases sin contar con un Plan de Explotación, como es preceptivo.

Por otra parte desde Xúquer Viu lamentan y discrepan de la sentencia en cuánto avala el convenio a 10 años, ampliable a 25, que era la causa principal del recurso, aunque la sentencia entiende y valora determinados argumentos de la demanda del contencioso. Xúquer Viu está estudiando la posibilidad de presentar un recurso de casación en el Tribunal Supremo, teniendo en consideración la complejidad de su admisión, puesto que es un recurso extraordinario limitado a errores de derecho, no una segunda oportunidad para revisar hechos.

Xúquer Viu mantiene un segundo recurso contencioso-administrativo contra el Plan de Explotación de este convenio que aumenta en un 60% la cantidad a trasvasar a Alicante hasta llegar a casi 500 hm³ en 10 años, (52.400.000 de metros cúbicos de agua cada año), sin tener en cuenta ni el estado de la cuenca del Júcar ni los previsibles efectos que la subida de las temperaturas globales tendrán en el estado ecológico del río y la Albufera. A todo ello hay que añadir que la Confederación Hidrográfica del Segura propone para el próximo Plan Hidrológico trasvasar 15 hm³ anuales del Júcar hacia Murcia.

Xúquer Viu ha denunciado este convenio a 10 años, ampliable a 25, entre la Confederación y los usuarios del Vinalopó porque hipoteca el futuro del Júcar y la Albufera. La recuperación de los acuíferos sobreexplotados del Vinalopó se haría a expensas de aumentar la sobreexplotación del Júcar.

La filosofía del trasvase en el Vinalopó, que siempre se ha defendido desde el Júcar, es que sea “a sobrantes”, es decir que la cantidad a trasvasar dependería de los sobrantes del Júcar, en cuanto que las necesidades ambientales y de riego estuvieron cubiertas. Esto es el que en el Plan Hidrológico se denomina como excedentes. Estos sobrantes, no pueden prefijarse en un convenio a 10 años, sino que tienen que establecerse, como ha ocurrido hasta ahora, año a año, dependiendo de la situación del río.

Paco Sanz, portavoz de Xúquer Viu, ha estado en Más de Uno La Ribera.