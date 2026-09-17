¿Tomamos bien nuestros medicamentos? Consejos para mejorar la adherencia

1. ¿Qué es eso de la adherencia a los medicamentos y por qué es tan importante?

2. Hay personas que toman cuatro, cinco o incluso más medicamentos al día. ¿Qué deberían saber sobre su tratamiento?

3. ¿Qué trucos podemos utilizar para no olvidarnos de tomar los medicamentos?

4. ¿Y qué pasa cuando una persona tiene dudas, nota algún efecto del medicamento o incluso no está de acuerdo con el tratamiento que le han indicado?

5. Para terminar, si tuviera que dar tres consejos muy sencillos a nuestros oyentes para mejorar la adherencia a sus medicamentos, ¿con cuáles se quedaría?