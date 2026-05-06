La Ruta de la Tapa de Algemesí vuelve con 20 establecimientos participantes

El mes de mayo vuelve a tomar protagonismo en Algemesí gracias al certamen gastronómico que cada semana promueve la actividad económica en los establecimientos hosteleros: la Ruta de la Tapa.

De este modo, a partir del 7 de mayo y cada jueves del mismo mes, veinte establecimientos ofrecerán a la ciudadanía tres propuestas de tapa con un precio unitario de 2,5 euros cada una. Este año, la novena edición, impulsada por el Ayuntamiento de Algemesí a través de la Concejalía de Promoción Económica, ha registrado un incremento de participantes respecto al anterior.

Los establecimientos que lo deseen podrán presentar una de sus tapas al concurso gastronómico, en el cual un jurado valorará las propuestas y otorgará premios a las tres mejores con un suministro de bebida valorado en 300 euros: dos patrocinados por el Ayuntamiento de Algemesí y uno por Berca Distribuciones.

Los galardones se dividirán en tres categorías: la tapa más casera, que reconocerá la esencia de la cocina tradicional; la tapa más innovadora, que pondrá en valor la creatividad y la originalidad; y la tapa elaborada con productos de proximidad, que premiará el uso de ingredientes locales.

Los establecimientos participantes en esta edición son: Dulce Tentación, El Encuentro Bar&Cafetería, Uhartea Cafetería, Laurel Tapas y Vinos, Bar Cantonet, La Cerveseta, Bar Jing Tonic, Quebradizo Restaurante, Café Chester, Secreto Brata, La Quimera, Vermutería La Querida, Guateke, Heladería Reviejo, Bar Restaurante El Manantial, Barbeer, Malabar, Manhattan, Bar Cafetería El Paseo y Pastelería Monar.

El alcalde de Algemesí y titular de Promoción Económica, José Javier Sanchis, ha destacado que la Ruta de la Tapa «se ha consolidado como una cita clave para el sector hostalero y para la dinamización comercial del municipio. El aumento de participantes en esta edición demuestra el interés y la implicación de los establecimientos en una iniciativa que genera actividad, ambiente y oportunidades». Además, ha añadido que este tipo de propuestas «contribuyen a poner en valor la calidad y la variedad de nuestra oferta gastronómica, al mismo tiempo que invitan la ciudadanía a participar activamente y a disfrutar de la oferta local».