El Consell Agrari de Sueca edita un libro sobre el vocabulario del "carro i l'haca"

La sede del Consell Agrari de Sueca ha acogido la presentación del libro ‘Carro i haca’ el cual recoge un compendio de palabras y terminología propia del mundo rural, recopiladas por el escritor Xavier Campillo. El propio Consell Agrari ha sido el encargado de la edición de la obra que pretende «que no se pierda en el tiempo ninguna de estas palabras que había escuchado yo en casa de pequeño; que se pudieran conservar en un formato de libro y que fueran de provecho para las generaciones futuras», en palabras del autor.

Junto a Xavier Campillo, han estado presentes en el acto el alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; la concejal responsable del Consell Agrari, Isabel Benet, y sus antecesores en el cargo, Carmen Pérez y José Luis Ribera, autor a su vez del prólogo; y los también concejales de Cultura, Vladimir Micó, y de Fiestas, Pío Lledó.

Esta publicación comenzó a gestarse en la pasada legislatura, cuando José Luis Ribera estaba al frente de la Concejalía de Agricultura, y se hacía muy necesario para las generaciones futuras, en un tiempo de nuevas tecnologías.

Xavier Campillo, por su parte, ha explicado que el germen de la publicación se remonta al año 1985, “cuando comencé a recopilar palabras. Comprobé que no existía ningún libro editado que contuviera lo que yo estaba dispuesto a ofrecer respecto al mundo del caballo y del carro. Un día cualquiera, por casualidad, escuché en un bar cómo alguien pronunciaba la palabra ‘peçonera’, únicamente utilizada en Sueca, para hacer referencia a una pieza del carro. Y ese fue el origen de todo. A partir de esa anécdota, me propuse la recapitulación de palabras actuales y arcaicas que no se encontraban registradas en ningún diccionario”.

Campillo afirma también que la idea era crear un vocabulario fruto de la recogida de material de primera mano, a través de cuestionarios sistemáticos. La pretensión es que no fuera exclusivamente local sino también comarcal “aunque más del 80% son palabras suecanas, pero también de otras muchas poblaciones donde la estima por el carro y el caballo es aún evidente.

Finalmente, Campillo ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento “por hacer posible este libro”.