La cofradía del Descendimiento de Alzira realiza un proyecto solidario en África

¡Gracias por dar vida a la escuela de Adama y al pozo de Petit Coulaye!

Estimados amigos amigos y colaboradores de la cofradía del Devallament:

Hoy queremos compartir con vosotros una inmensa alegría que ya es noticia. Gracias al corazón solidario de Alzira y, especialmente, a cada uno de vosotros que nos habéis ayudado en la publicación de nuestro libro cofrade anual y a todos los que habéis adquirido el libro solidario "Yo cocino, tú pintas" , hemos logrado lo que parecía un sueño: la rehabilitación de la escuela de Adama y la recuperación del pozo de agua potable en su aldea de Petit Coulaye, en el sur de Senegal.

Vuestra generosidad no solo ha levantado muros y pintado aulas; ha devuelto la esperanza y el acceso a un recurso básico como el agua a toda una comunidad. Como bien dice el artículo, el nombre de nuestra ciudad ya resuena con cariño a miles de kilómetros.

¡Este es el proyecto que habéis hecho posible con vuestra compra!

Con vuestra ayuda, hemos contribuido a un proyecto 100% solidario. Los beneficios de cada libro "Yo cocino, tú pintas" se han traducido directamente en libros, material escolar y agua potable para una educación digna en Senegal.

Nuestro compromiso continúa y necesitamos vuestra ayuda. El pozo ya funciona y la escuela brilla, pero nuestro trabajo no termina aquí. Queremos que estos niños y niñas tengan las mejores herramientas para su futuro. Por ello, seguimos una nueva fase de recogida de material:

Libros de lectura; especialmente, en francés: Para llenar su nueva biblioteca de historias y conocimiento.

Los libros de lectura en castellano, con la Fundación de la Biblioteca solidaria, los llevamos a HispanoAmérica.

Ordenadores: Equipos en buen estado y casi actuales para abrirles una ventana al mundo digital.

Si tienes material que quieras donar o deseas seguir colaborando, tu ayuda sigue siendo el motor de este proyecto.

Gracias por demostrar que, cuando Alzira se une, las distancias desaparecen.

Eduardo Juan, miembro de la cofradía e impulsor del proyecto, ha estado en Más de Uno La Ribera.