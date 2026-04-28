La Asociación Murta y Casella de Alzira insta al ayuntamiento a aprobar la ordenanza de uso del paraje natrural

Les valls alzirenyes de la Murta i de la Casella són uns dels enclavaments més emblemàtics de la geografia valenciana, especialment pel que fa a la seua flora i vegetació i també a les restes que es conserven del monestir de la Murta. Les obres de construcció del cenobi s’iniciaren l’any 1401 i durant la seua existència acollí les visites de nombrosos personatges rellevants com sant Vicent Ferrer, el monarca Felip II o l’arquebisbe sant Joan de Ribera, entre molts altres. També vingueren molts botànics i investigadors per a estudiar l’ecosistema de la vall i, especialment, les seues plantes. La Càtedra d’Herbes de la Universitat de València organitzava durant els mesos de primavera i estiu, ja en el segle XVI, visites didàctiques a la Murta.
L’Ajuntament d’Alzira adquirí la vall de la Murta l’any 1989 i en el 2004 es formalitzà el Paratge Natural Municipal de la Murta i de la Casella. Des de llavors les visites s'han incrementat notablement de manera exponencial, convertint-se en un dels enclavaments naturals més visitats del territori valencià –cosa que ens alegra enormement per les persones que visiten el paratge– però la presència humana en unes quantitats tan elevades comporta la necessitat de regular unes normes bàsiques de conducta adequades a l’entorn en el que es troba si volem que les futures generacions puguen gaudir-lo de la mateixa manera que nosaltres ho fem ara.
Per tot açò, l’Associació Mediambiental Murta i Casella, aprovà el passat 20 d’abril, en assemblea general, emetre este comunicat amb la finalitat d’instar a l’Ajuntament d’Alzira i al conjunt dels grups polítics, a l’aprovació de l’ordenança d’ús del paratge natural municipal Murta i Casella; norma jurídica que ens pareix imprescindible i inajornable si volem conservar i mantindre en una situació adequada les nostres valls. És lamentable que per certs motius de condició política esta norma bàsica no estiga encara aprovada i en aplicació sobre un paratge tan estimat per tots i per moltes més persones amants del patrimoni natural.
Salvador Íñigo, president del colectiu.