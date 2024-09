Alzira programa una Biosfira más interactiva y diversa

Alzira en Verd es un conjunto de actividades que quieren conseguir la visibilización de las actitudes y acciones emprendidas por el municipio y la sociedad alcireña hacia la sostenibilidad y la necesaria transición ecológica. Del 16 al 22 de septiembre se concentran más de 50 actividades entre charlas, talleres, mesas redondas, música, expositores o mercado de la tierra a varios puntos de la ciudad.

Básicamente las actividades de Alzira en Verd se dividen en dos bloques, por un lado la primera edición de las Jornadas de Transición ecológica justa, que se harán en el MUMA del 16 al 19 de septiembre y por otro lado, la Biosfira 2.0 en el Parque de l'Alquenencia durante el fin de semana, que además engloba la XI Feria de la biodiversidad cultivada.

Jornadas de transición ecológica justa

Empezamos con la celebración de las primeras Jornadas de Transición Ecológica Justa, que se celebrarán en el MUMA, del 16 al 19 de septiembre con expertos y ciudadanía. Las I Jornadas de Transición Ecológica Justa tratan temas de actualidad, de carácter divulgativo y técnico a la vez; pretenden tocar aspectos que afectan a nuestras actividades cotidianas y pueden servir de referencia para mejorar los modelos de actividades al hogar, a los comercios e industrias o a los servicios básicos que prestan las administraciones. Por eso se ha implicado científicos y divulgadores de universidades, técnicos de administraciones y gente de la calle que está preocupada y propone soluciones frente a los problemas del s. XXI. Temas como el agua, la movilidad, la producción y uso de la energía, los riesgos climáticos el riesgo de pobreza, la crisis migratoria y la marginación social .

BIOSFIRA 2.0

Por otro lado, La Biosfira 2.0 que se inaugura viernes en la Casa de la Cultura y se desarrollará sábado y domingo en el parque de l'Alquenencia, recupera el carácter lúdico y alentador de la propuesta inicial de hace 7 años, y que hace 5 que no se hacía, pero se centra, en la divulgación de valores y acciones para el cambio de hábitos hacia aquella transición eco. El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, explica que esta versión 2.0 ” no está pensada como muestra comercial, va más allá, trata de aportar luz para un nuevo modelo, con un cambio colaborativo pensando a escala global y actuando localmente”. habrán actividades de carácter medioambiental, social u otros tipos, llevados a cabo por *AFAs de algunos colegios, ONGs y asociaciones o profesionales y con la colaboración de varias áreas municipales. Contará con 5 espacios destacados, Espacio Biodiversidad, Espacio Biosfira, Escenario principal, Espacio expositores y Espacio Alma para talleres de varias disciplinas alternativa como el yoga. Dentro de la *Biosfira se integrarán también por primera vez la Feria de la Biodiversidad Cultivada, en su 11.ª edición. Se trata de una feria organizada por la asociación Entonces de aquí, que es itinerante y que este año llega a Alzira, haciéndola coincidir con la *Biosfira. con muchas actividades para niños y mayores, poniendo en valor nuestros recursos agrarios y el campo valenciano en sí mismo. Videos, explicaciones, talleres,... Pep Roselló, representando de Entonces de Aquí, organizadores de la Feria de la Biodiversidad, “ a estas alturas, hay muchas entonces que están perdiéndose y están desapareciendo estas entonces tradicionales que son un patrimonio colectivo que no debería de perder, porque además son las que ayudan a diseñar modelos más sostenibles y además del intercambio de entonces, también se importando consumir estos productos autóctonos”.

Por eso domingo habrá un taller de intercambio de entonces y material genético de esta Feria, y con el MERCADO DE LA TIERRA, montado con la presencia de diferentes llaurador@s, ramader@s y artesan@s de la alimentación de todo el territorio valenciano. –

En el parque de l'Alquenencia, se contará también con varias actuaciones musicales como la del dúo Agua, Lulú y los tigretones y SA for Dixieland.

OTRAS ACTIVIDADES

Completamos las actividades con el descenso del Júcar sábado por la mañana (desde Alzira en Algemesí, organizada por el Consorcio de la Ribera, la Mancomunidad y el Ayuntamiento de Alzira, 4 rutas a pie por Alzira sábado y domingo por la mañana en la Muntanyeta y por el Anillo Verde, organizadas y patrocinadas por la Asociación. Empresarial de Alzira y conducidas y teatralizadas por Interpreta Natura, y una vuelta en bici por el Anillo Verde domingo por la mañana, aprovechando que estaremos en la Semana europea de la Movilidad Sostenible.

También varios bares y restaurantes se han sumado a la iniciativa y diseñarán durante este fin de semana, incorporando a sus menús productos de la tierra, proximidad y ecológicos. Habrá así una oferta gastronómica tanto con menús de comidas y almuerzos de KM 0 alrededor de la feria, como comer a la feria con la propuesta de la asociación Entonces de aquí.

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez explica que “Alzira en Verd quiere ser un dinamizador social y económico, desde esa perspectiva de transición eco a la que estamos abocados en este siglo. Alzira es una ciudad dinámica y emprendedora, con un tejido social diverso y muy implicado a escala social y ambiental, que puede aprovechar esta transición necesaria. La idea conjunta surge de la Concejalía de Medio Ambiente y alcaldía, pero quiere implicar todas las áreas del Ayuntamiento y la sociedad alcireña".