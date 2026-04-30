sucesos

Asisten un parto extrahospitalario en el barrio Villarrubia de Carlet

Tanto la mujer de 34 años como la bebé han sido trasladadas en buen estado al Hospital de La Ribera

Luis Méndez

La Ribera |

Parto extrahospitalario asistido en Carlet

Efectivos sanitarios, Policía Local y agentes de la Guardia Civil han asistido este miércoles el parto extrahospitalario de una mujer en el barrio Villarrubia de Carlet.

Sobre las 12.15 horas se ha recibido el aviso para atender este parto de una mujer de 34 años, con gestación de 37 semanas. Hasta la zona se ha movilizado un SAMU, cuyos efectivos han atendido el parto, informa el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Posteriormente, tanto la mujer como la bebé han sido trasladadas al Hospital de La Ribera.

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