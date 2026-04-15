santa faz 2026

Vithas Medimar recomienda a los peregrinos preparar el cuerpo con antelación, mantenerse bien hidratados y utilizar un calzado adecuado

Los especialistas insisten en la importancia de realizar revisiones médicas previas en personas con patologías de base antes de participar en actividades que supongan un esfuerzo significativo.

Redacción

Alicante |

Un fisioterapeuta de Vithas Medimar
Un fisioterapeuta de Vithas Medimar | Vithas Medimar Alicante

La ciudad de Alicante celebra este jueves la tradicional romería de la Santa Faz, una jornada en la que miles de personas recorren a pie varios kilómetros con motivo de esta festividad.

El trayecto consta de unos ocho kilómetros que separan la Concatedral de San Nicolás y el Monasterio de la Santa Faz, un recorrido que muchos realizan sin una preparación previa adecuada. Este esfuerzo puede derivar en problemas típicos de las marchas largas, como rozaduras, heridas o incluso lesiones.

Adrián Zafra, coordinador de la Unidad de Fisioterapia del Hospital Vithas Medimar, recuerda que “someter al organismo a caminatas prolongadas puede desencadenar diferentes molestias musculoesqueléticas, sobre todo en las extremidades inferiores. Entre las más frecuentes se encuentran las sobrecargas y los calambres”.

El fisioterapeuta subraya que, especialmente en personas poco acostumbradas a caminar, es fundamental realizar un entrenamiento previo que prepare al cuerpo para el esfuerzo. Además, recomienda usar calzado deportivo apropiado, hidratarse abundantemente durante todo el recorrido y, en caso de llevar mochila, que su peso no supere el 10 % del peso corporal.

Zafra añade que “cuando comienzan a aparecer síntomas de sobrecarga, lo más recomendable es realizar estiramientos y hacer una breve pausa sin permitir que el cuerpo se enfríe. Si surge un dolor intenso que impida caminar con normalidad, se debe solicitar asistencia”.

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