La Universidad de Alicante abre el plazo de preinscripción a los títulos de grado en todas las ramas del conocimiento

Esto no para. Terminadas la pruebas de acceso, la Universidad de Alicante ha abierto hasta el 3 de julio a las 14:00 horas el plazo de preinscripción a los títulos de grado, cuyas adjudicaciones de plaza se resolverán el 10 de julio, según ha informado la Institución Académica.

Este plazo se abre para todo el estudiantado que haya realizado las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026, en las convocatorias de junio o de julio, además del estudiantado con acceso para mayores de 25, 40 o 45 años, de cursos anteriores, el estudiantado con titulación universitaria, de ciclos formativos y también el estudiantado extranjero que acceda o no a la universidad por la vía prevista para esta situación.

Cabe señalar, para el alumnado que se presente a las PAU en la convocatoria de julio en la Comunitat Valenciana, que deberá presentar la solicitud de preinscripción telemática desde el momento en que disponga de su clave de PAU, que se le facilitará el primer día de realización de las pruebas, hasta el día 3 de julio hasta las 14 horas, aunque no se conozcan sus calificaciones de la prueba de acceso de julio. Será el programa informático el que cargará sus calificaciones, cuando estén disponibles, antes del proceso de baremación y adjudicación de plazas.

Del mismo modo, el alumnado que tenga aprobada la PAU en la convocatoria de junio de 2026 o en anteriores y se presente a la convocatoria extraordinaria de julio de 2026 para subir nota, ha de presentar también su solicitud de preinscripción del 15 de junio al 3 de julio. Sus nuevas calificaciones de la PAU de julio 2026 no servirán para el proceso de preinscripción del presente curso y solo las podrán utilizar, si es el caso, en la preinscripción de 2027 al curso 2027-2028 o en la preinscripción de 2028, para la admisión en el curso 2028-2029.

Toda la información relativa al proceso de preinscripción se encuentra disponible en el portal web habilitado para tal fin del Servicio de Estudiantes de la Universidad de Alicante.

Grados en todas las ramas de conocimiento

La Universidad de Alicante ha incrementado notablemente la oferta formativa de grados y másteres en los últimos cinco años, con la implantación de más de una decena nuevos títulos, cuatro de ellos grados, como Logopedia, Ingeniería en Inteligencia Artificial, Ingeniería Aeroespacial y Medicina, además del doble grado en Física y Matemáticas (Fismat). En el curso 2026-2027, la principal institución académica de la provincia de Alicante oferta un total de 47 títulos de grado, 6 dobles grados y 12 dobles grados internacionales, además de 66 títulos de máster universitario, 4 dobles másteres internacionales y 32 programas de doctorado.

En concreto, la Universidad de Alicante presenta un programa formativo de grados compuesto por 47 títulos, además de los seis que se presentan combinados en programas de doble grado. También, mediante diferentes acuerdos con otras instituciones, es posible obtener 12 dobles grados internacionales con universidades de Estados Unidos, Brasil y Chile.

Junto a las importantes novedades presentadas en los últimos años, la oferta formativa de la Universidad de Alicante mantiene una amplia diversidad, repartida en todas las ramas del conocimiento en las que se distribuyen las titulaciones superiores. Los grados que oferta la institución tratan de disciplinas novedosas relacionadas tanto con los estudios sociales como con las ciencias experimentales y las nuevas tecnologías, pero no descuida otros estudios que responden a las demandas más clásicas o tradicionales como Derecho, Económicas, Magisterio, Biología, Informática, Química o Historia, entre otras, que continúan siendo un pilar fundamental de la oferta.

Y todo esto, respaldado por los resultados positivos en distintos ránquines internacionales, con presencia continuada en los últimos años, y por las reacreditaciones favorables de estudios y centros por las agencias de calidad, que demuestran la calidad docente e investigadora de la institución.

Dobles titulaciones

El formato de doble grado está cada vez más presente en el contexto universitario español. Por este motivo, desde la UA se ha apostado en los últimos años por estas fórmulas, como demuestra la implantación última de Fismat, sumada a los otros cinco dobles grados existentes. El doble grado consiste en la posibilidad de obtener dos títulos, normalmente de 4 años cada uno, cursando un programa único que permite lograrlos en cinco años o cinco años y medio, mucho menos tiempo del que llevaría hacer los dos grados por separado.

En concreto, en la UA existen los dobles grados en Derecho+ADE (DADE), Derecho+Criminología (DECRIM), Derecho+Relaciones Internacionales (DERRII), Ingeniería Informática+ADE (I2ADE), Turismo+ADE (TADE) y el recientemente implantado en Física+Matemáticas (Fismat).