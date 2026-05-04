El subdelegado recalca que la regularización supone una oportunidad para quienes ya viven y trabajan en la provincia

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, ha hecho seguimiento del proceso de regularización de personas migrantes en una reunión de trabajo con las asociaciones y entidades colaboradoras. El encuentro ha servido también para reforzar la coordinación con las administraciones y compartir las principales cuestiones detectadas en estos primeros días de aplicación.

Durante la reunión, se ha puesto en valor el papel fundamental que desempeñan las entidades sociales, organizaciones, profesionales y asociaciones de vecinos que están acompañando y asesorando a las personas solicitantes, facilitando su acceso al procedimiento.

Asimismo, las asociaciones han trasladado su agradecimiento al Gobierno por la puesta en marcha de esta medida, que supone una oportunidad para mejorar la situación administrativa de personas que ya viven y trabajan en la provincia.

El subdelegado del Gobierno ha destacado que “la colaboración entre instituciones y entidades está siendo clave para garantizar que este proceso se desarrolle con normalidad, de forma ágil y accesible”.

En este sentido, ha recordado que el procedimiento cuenta con una amplia red de atención, tanto presencial como telemática, y con la implicación de numerosas entidades colaboradoras que prestan apoyo y asesoramiento.

Desde la Subdelegación del Gobierno se continuará trabajando de manera coordinada con todos los actores implicados para asegurar el correcto desarrollo del proceso y su llegada a todas las personas que puedan beneficiarse.