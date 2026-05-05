Sanidad ultima las obras de reforma y ampliación del Servicio de Urgencias del Hospital Doctor Balmis de Alicante

Las obras de reforma y ampliación del Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario Doctor Balmis están ya en su última fase. Esta mejora ha supuesto una inversión de la Conselleria de Sanidad de cerca de 7 millones de euros.

Gracias a esta ejecución se duplican los espacios del Servicio de Urgencias Generales y Pediátricas. En total, la superficie construida ha pasado de 2.902 metros cuadrados a 6.252 metros cuadrados, con la incorporación del edificio de nueva planta levantado en la fase dos de la obra.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, que ha visitado las obras, ha subrayado que “ahora que la actuación está prácticamente finalizada, podemos afirmar que estamos ante uno de los servicios de urgencias con una estructura de las más modernas, no solo de la Comunitat Valenciana, sino también a nivel nacional”.

Recientemente ha concluido la fase cuatro de los trabajos, centrada en la remodelación de las Urgencias Generales, con la finalización de la zona de pacientes ambulantes (nivel 1), que ya está en funcionamiento. Marciano Gómez ha detallado que “esta área cuenta ahora con el triple de consultas, pasando de cuatro a doce, e incorpora dos consultas específicas de Oftalmología y Otorrinolaringología plenamente equipadas”.

En este sentido, cabe recordar que en la fase tres de la actuación se acometió la renovación integral de las Urgencias Pediátricas, completando así la modernización de ambos ámbitos asistenciales.

En estos momentos se está ejecutando la fase cinco, que incluye la urbanización exterior, al tiempo que se ultiman espacios clave como las salas de críticos y de radiología, así como el área de nivel 2, dotada de camas y sillones, que pasan estos últimos de cuatro a 18.

Asimismo, el titular de Sanidad ha destacado “la complejidad de compatibilizar la actividad asistencial con una intervención de esta envergadura”. Durante la última fase, las Urgencias Generales se trasladaron al edificio de nueva planta para permitir la renovación de las instalaciones más antiguas. “Esto ha supuesto concentrar la atención en la mitad del espacio habitual y distribuirla en tres plantas, lo que ha requerido un importante esfuerzo por parte de los profesionales, que han mantenido en todo momento la calidad asistencial”, ha señalado.

Las nuevas instalaciones ofrecen una organización más eficiente, con espacios más amplios y diáfanos, y una disposición que facilita tanto la atención a los pacientes como la labor de los equipos sanitarios. Cada nivel dispone de un núcleo o control central desde el que el personal sanitario supervisa a los pacientes, lo que mejora la seguridad y la eficiencia. “Desde el punto de vista de un aspecto tan importante como la humanización, se incrementa la privacidad del paciente y se continúa garantizando la posibilidad de que haya un acompañante; con ello, el entorno familiar va a estar también en las mejores condiciones”, ha indicado el conseller de Sanidad.

Gómez ha afirmado que “estas actuaciones han permitido crear unas Urgencias modernas, funcionales, adaptadas a los tiempos actuales y humanizadas, de manera que hay un doble circuito, uno para los pacientes ambulatorios y otro para los pluripatológicos”. “Además, cuenta con una dotación de equipamiento preparada para cualquier tipo de contingencia o patología, inclusive la infecciosa, ya que dispone de salas de aislamiento”, ha añadido.

Tecnología, aislamiento y atención más resolutiva

Entre las principales novedades, el servicio contará con monitorización visual y paramétrica en todos los puestos, tanto en camas como en sillones, lo que permitirá un seguimiento continuo de los pacientes. Además, se pasa de una única sala de críticos a tres.

Dispone también de dos boxes de aislamiento con presión negativa para enfermedades infecciosas, así como de una sala de aislamiento especial con presión adaptable para la atención de pacientes con riesgo nuclear, biológico o químico.

En el ámbito diagnóstico, además de la radiología convencional, el servicio integra como novedad TAC y ecógrafos que estarán ubicados en una posición central, lo que evita traslados innecesarios de pacientes a la segunda planta, donde se ubica el Servicio de Radiodiagnóstico, y agiliza la atención.

Por su parte, la sala de yesos y curas de Traumatología se ha ampliado y mejorado, incorporando monitorización y equipamiento suficiente para realizar intervenciones urgentes.

Una vez finalicen los trabajos, la distribución quedará organizada de la siguiente manera: la primera planta albergará el área de consultas (nivel 1); la segunda, la zona de Observación, con 25 camas y sillones; y la tercera, la Unidad de Corta Estancia (UCE), que es una unidad de hospitalización convencional integrada funcionalmente en el Servicio de Urgencias.