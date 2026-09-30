San Vicente se prepara para celebrar el 9 d’Octubre con un programa dedicado a poner en valor sus tradiciones, su cultura y su historia

San Vicente del Raspeig se prepara para celebrar el 9 d’Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, con una programación que combina cultura, historia, tradición y participación ciudadana. Las actividades arrancarán este viernes, 2 de octubre, con la entrega de los XXXIV Premis 9 d’Octubre de Creació Literària en Valencià, en las modalidades de narrativa, poesía y relato juvenil.

El concejal de Cultura, Óscar Lillo, ha desvelado que el jurado ha dado a conocer su veredicto, que se conocerá el viernes en el Auditorio municipal en un acto que se iniciará con los galardones y se cerrará con el tradicional concierto de la Sociedad Musical La Esperanza con motivo del 9 d’Octubre.

Según ha explicado Lillo, esta nueva organización permitirá “dar mayor solemnidad a estos dos eventos, unificándolos en un solo acto cultural con el que pretendemos dar mayor protagonismo a los autores premiados en uno de los certámenes más longevos de la Comunitat Valenciana y a nuestra banda de música, con el calor y la complicidad del público sanvicentero”.

Desde la concejalía de Cultura se han organizado cuatro recitales más que tendrán lugar el domingo, 4 de octubre, a cargo de la Orquesta Sinfónica Académica de San Vicente, y los días 9, 11 y 12. El Día de la Comunitat Valenciana actuará en la plaza de España la Asociación Musical El Tossal, a partir de las 20 horas, y el domingo de la próxima semana tendrá lugar el X Festival Folklórico en el Auditorio, con el Grupo Coros y Danzas y L’Escola de Danses de Vallada. En el mismo escenario se ofrecerá el espectáculo Rito, a cargo de Sauti Dou, coincidiendo con el Día de la Hispanidad. El acceso será en todos los casos libre y gratuito, hasta completar el aforo.

La Entrada de Jaume I dará paso al Mercado Medieval

Los actos centrales de la programación del 9 d’Octubre tendrán lugar el jueves, 8 de octubre, con la Entrada de Jaume I que partirá a las 19:30 horas desde la plaza de Santa Faz hasta la plaza de España. La representación, de carácter histórico, estará amenizada por música y danza y la participación de personajes y ambientación medieval para recrear este capítulo histórico, antes de dar paso a la inauguración del Mercado Medieval. El concejal de Fiestas y Turismo, Cristian Gil, ha animado a la ciudadanía a participar en ambas actividades y ha señalado que el objetivo es que “tanto nuestros vecinos como quienes nos visiten de otros municipios puedan disfrutar de una celebración que llenará de actividad y ambiente las calles de San Vicente”.

Desde la Comisión Municipal de Fiestas, Samuel Ricardo Sirvent ha anunciado que, como novedad, “este año la entrada irá acompañada en todo momento por música en directo, incluido el himno, que cantará en vivo un tenor de la Masa Coral La Aurora”. La recreación histórica correrá a cargo de la Escuela de Embajadores de la Federación Unión de Comparsas de Moros y Cristianos de San Vicente y contará con la participación de más de 200 personas entre asociaciones culturales, ballets, músicos y actores, a quienes Ricardo ha querido agradecer su labor altruista para hacer realidad esta gran representación.

Tras la Entrada de Jaume I se inaugurará el Mercado Medieval, ubicado en la avenida Primero de Mayo y la calle Benito Pérez Galdós, que contará con alrededor de 60 puestos de artesanía, artículos de regalo y gastronomía, todos ellos ambientados y decorados siguiendo la temática medieval.

El mercado permanecerá abierto de viernes a domingo, de 11:00 a 23:30 horas, y ofrecerá durante todo el fin de semana una amplia programación dirigida a todos los públicos.

Habrá talleres medievales, talleres de vidrio, luchas medievales, espectáculos de fuego y malabares, pasacalles itinerantes con música, actividades infantiles, cuentacuentos y un campamento medieval. La propuesta se completará con la presencia de personajes y seres mágicos y fantásticos que recorrerán las calles y contribuirán a crear una ambientación pensada para que pequeños y mayores puedan disfrutar de la experiencia.

El alcalde, Pachi Pascual, ha animado a la población a participar en todas las actividades preparadas para celebrar el Día de la Comunitat Valenciana. Pascual. Ha expresado su deseo de que “San Vicente sea durante estos días un punto de encuentro en el que nuestros vecinos puedan disfrutar de la programación y también personas de otros municipios encuentren en nuestra ciudad un motivo para visitarnos, pasear por nuestras calles y compartir con nosotros esta celebración”.