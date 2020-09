Rescatan a una mujer que había sido retenida en su vivienda por su hijo

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Alicante a un joven de 29 años que se había encerrado en el domicilio familiar junto a su madre a quien no permitía que saliera a la calle. Fue la ex pareja de la madre la que dio aviso a la sala del 091 de la Policía Nacional en el que advertía de que su hijo tenía retenida en casa a su ex mujer y que la tenía retenida.

Al lugar acudieron dos dotaciones del Grupo Operativo de Respuesta de las Comisarías Centro y Norte. Una vez en el portal, los agentes escucharon gritos de auxilio que provenían de la víctima. Los policías comprobaron que la puerta estaba cerrada y no podían acceder al piso.

Los agentes optaron por solicitar la colaboración de los Bomberos del Ayuntamiento de Alicante para poder acceder al domicilio, ya que el joven amenazaba con arrojarse a la calle por una de las ventanas de la vivienda desde una cuarta planta.

Los bomberos acudieron con una bomba ligera y con una autoescalera y prepararon un plan de actuación. Se dividieron en dos equipos: uno intervino abriendo la puerta de la vivienda con las herramientas especiales. En paralelo, un segundo equipo con el vehículo escalera subió a dos policías en la cesta para acceder por el exterior de la terraza.

Al mismo tiempo, los agentes intentaron convencer al joven de que depusiera su actitud. Sin embarco, optó por encerrarse en su habitación junto a un perro de raza peligrosa. Al oír que los agentes ya estaban en la vivienda, dejó suelto al can al tiempo que intentó alcanzar una ventana con la intención de saltar al vacío, pero dos agentes consiguieron evitarlo.

El detenido fue acusado de un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar (violencia doméstica) y fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante.

Fuentes policiales han destacado que la "colaboración entre los servicios de seguridad del Ayuntamiento de Alicante y la Policía Nacional es constante y que de manera manera periódica se realizan cursos de formación conjuntos para afrontar este tipo de intervenciones en altura con el fin de obtener la máxima efectividad en los servicios".