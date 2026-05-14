Reggaeton Millennial Fest 2026 completa el cartel de Alicante con la confirmación estelar de Gente de Zona

Reggaeton Millennial Fest ha anunciado el cartel definitivo para la edición de 2026 con la incorporación de Gente de Zona, uno de los nombres más internacionales y reconocidos del género.

Con esta confirmación, el festival completa oficialmente su 'line up' y se posiciona como una de las grandes citas musicales del verano en España.

El evento regresará a Alicante los días 7 y 8 de agosto de 2026, tras el rotundo éxito de su primera edición, que colgó el cartel de entradas agotadas y reunió a miles de asistentes en torno a los himnos que marcaron a toda una generación. Además, este año el festival contará con el apoyo de Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que impulsa experiencias cinco estrellas en torno a la mejor música en directo y conecta artistas y público.

Un cierre de cartel a la altura: Gente de Zona

El dúo Gente de Zona | Reggaeton Millennial Fest

La incorporación de Gente de Zona supone el broche de oro para esta segunda edición. El dúo cubano, referente global de la música latina, ha firmado algunos de los mayores éxitos internacionales de las últimas décadas, cruzando fronteras y llevando el sonido urbano a lo más alto de las listas mundiales.

Su presencia refuerza el carácter internacional del festival y eleva aún más una propuesta artística diseñada para conectar con la memoria emocional del público millennial.

Con una trayectoria llena de hits y colaboraciones icónicas, como 'Bailando', 'La Gozadera', '3 A.M.' o 'Traidora', su actuación promete convertirse en uno de los momentos más esperados del festival.

El cartel completo

Con esta última confirmación, el Reggaeton Millennial Fest 2026 presenta un cartel cerrado que reúne a grandes nombres del reggaeton clásico y el electrolatino.

Entre los artistas confirmados destacan Tito El Bambino, Alexis y Fido, Danny Romero, Dasoul, K-Narias y Xriz.

A ellos se suman Jay Santos, José De Rico, Kiko Rivera, el show conjunto de DJ Rajobos & DJ Nev Buxxi, Crossfire, Saik & Rosendo, consolidando un 'line up' que combina nostalgia, energía y grandes éxitos.

El cartel se completa con una amplia selección de dj's nacionales que sumarán ritmo a ambas jornadas: Alex Selas, Antonio Leal, Aston Reed, Carlos Manzanares, Dani Wallace, David Furylo, Moya Deejay, Pascal Renolt, Santi Bertomeu y Tiger Fighter.

Toda una experiencia

Una experiencia generacional | Reggaeton Millennial Fest

Reggaeton Millennial Fest 2026 volverá a ofrecer una experiencia única, donde la música, la producción escénica y la ambientación transportarán al público a los años dorados del reggaeton y el electrolatino.

Dos jornadas diseñadas para revivir recuerdos, reencontrarse con los himnos de una época y celebrar la identidad musical de toda una generación.

Con el cartel ya completo y una expectación en constante crecimiento, el festival se consolida como una cita imprescindible del calendario musical para este verano.

Las entradas en sus diferentes modalidades y toda la información del festival están disponibles en la web oficial: www.reggaetonmillennialfest.es

Confirmada una nueva edición en Madrid

Reggaeton Millennial Fest volverá a celebrarse en la ciudad de Madrid el próximo 3 de octubre en Autocine Madrid, tras la excelente acogida del festival el año pasado en la capital.

Las entradas ya se encuentran disponibles en la web oficial de Reggaeton Millennial Fest y el cartel se irá desvelando en las próximas semanas.