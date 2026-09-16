La rectora de la Universidad de Alicante preocupada por el informe PISA y exige un 'Pacto de Estado por la Educación'

La rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, ha inaugurado oficialmente el año académico 2026-27 en un acto celebrado en el Paraninfo, que ha contado con la intervención de la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí.

En su discurso, en el que tampoco han faltado palabras de solidaridad con las ciudades de Villena y Ceuta, así como con las víctimas de los terremotos e incendios que un año más han asolado nuestro país, Navarro ha mostrado su “gran preocupación” por los resultados del último informe PISA de la OCDE sobre las competencias del alumnado de secundaria. “No podemos perder el tiempo en buscar culpables”, ha dicho, y ha exigido “un pacto de Estado sobre educación que analice con rigor y sin prejuicios las causas y que ponga en marcha cuanto antes un plan para revertirlo”. En este sentido, ha puesto a disposición a la UA con todos sus expertos, “para cambiar una situación que compromete el futuro de nuestro país y nuestras universidades”.

La rectora ha insistido en la necesidad de seguir trabajando en mejorar las condiciones en las que se recibe la docencia, algo que pasa necesariamente por, entre otras cuestiones, “exigir la defensa de la política de becas tanto estatal como autonómica”, así como por “solucionar el problema de la vivienda” y alcanzar una financiación “suficiente y equitativa”.

Navarro ha recordado que el Plan Plurianual de Financiación pactado por las cinco universidades públicas valencianas con la Generalitat Valenciana “nos ha dado estabilidad, pero no suficiencia”, por lo que “urge desarrollar los dos pilares de la financiación por necesidades de cada universidad y por objetivos”. Así mismo, ha lanzado el compromiso de trabajar para que el objetivo fijado en la ley para que la financiación de las universidades alcance el 1% del PIB, “sea un caso de éxito en el trabajo conjunto de los gobiernos estatal, autonómico y universitario”.

Amparo Navarro ha aprovechado su discurso para poner a las universidades y a la Ciencia al servicio de los “grandes desafíos actuales”, con la misión de que ayuden “a buscar soluciones y para entender un mundo que lamentablemente muchas veces se rige por la desinformación y la utilización de las personas”. La rectora ha aludido “a las nuevas fórmulas de delincuencia como los ciberataques y al poder de la desinformación y de la impunidad de las redes sociales que se encuentran descontroladas en cuanto a su uso ético o su impacto en los derechos fundamentales y en la reputación de las instituciones”. “A todo ello debemos responder educando para la paz y la convivencia”, ha dicho.

Acto solemne

La foto de familia 26-27 | Universidad de Alicante

Como es habitual, el Solemne Acto de Apertura de curso ha comenzado con la lectura de la memoria a cargo del secretario general, Josep Ochoa, que este año ha incorporado un novedoso formato con más contenido audiovisual. Tras el repaso a los principales hitos del curso anterior ha tomado la palabra el catedrático de comercialización e investigación de mercados, Francisco Mas, que ha pronunciado la lección inaugural.

Bajo el título de “La competencia y las estrategias de marketing en la empresa”, Mas ha presentado una visión general de la importancia de la competencia para la toma de algunas decisiones de marketing (retirada de productos, calidad del producto e inversión publicitaria) y de algunos modelos específicos de competencia, señalando sus contribuciones más importantes y las realizadas en España durante la última década. Durante su alocución, el catedrático de marketing ha explicado la importancia de alinear el marketing con la dirección empresarial y, desde esta posición, propiciar el análisis de la competencia para el posicionamiento de marca, la comprensión de las dinámicas del mercado y el descubrimiento de las oportunidades para la diferenciación. “El análisis de los rivales permite identificar sus estrategias exitosas, mejorar la calidad de los productos, ajustar los precios y fomentar la innovación, lo que resulta en ventajas competitivas sostenibles y una mayor fidelización del cliente”, ha señalado.

El acto ha contado con la asistencia de distintas autoridades políticas y académicas como los rectores de la Universitat de València, Juan Luis Gandía y de la Universitat Jaume I de Castelló, Jesús Lancis; la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Maria Àngels Francés; el presidente del Consejo Social, César Quintanilla; el alcalde de San Vicente del Raspeig, José Rafael Pascual; la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro y el alcalde de Pedreguer, Sergi Ferrús y la concejala de Empleo y Fomento, Educación y Plaza de Toros del Ayuntamiento de Alicante, Maricarmen de España además de otras representaciones militares y eclesiásticas.

Entrega de distinciones

Una parte especialmente emotiva del acto ha sido la entrega de distinciones al personal de la UA, tanto al jubilado como a los familiares de las cinco personas fallecidas a lo largo del año académico.

Entre el personal jubilado se han contado en esta ocasión numerosos miembros de gran reconocimiento y proyección tanto dentro de la institución como a nivel social, que han recibido calurosos aplausos en el momento de subir al escenario. También la rectora ha tenido palabras de afecto hacia todos ellos cuando, al dar la bienvenida al estudiantado de nuevo ingreso, ha referido que, “venís a una universidad bella en su campus y prestigiosa académicamente como refuerza nuestra posición en los principales ranking nacionales e internacionales. Y esto es posible gracias al esfuerzo del profesorado y el Personal Técnico y de Administración y Servicios que ejercen su trabajo con vocación universitaria y de servicio”, y de ahí ese premio como símbolo de su dedicación.