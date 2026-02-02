El Puerto de Alicante crece en los tráficos clave y refuerza su papel como motor económico de la provincia

El Puerto de Alicante cierra el ejercicio 2025 consolidando su apuesta por los tráficos de mayor valor añadido, con un crecimiento sostenido en los segmentos estratégicos de mercancía general, tráfico de contenedores y RORO. Estos incrementos reflejan el buen desempeño operativo del recinto y la eficacia de la hoja de ruta marcada por el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, centrada en el crecimiento sostenible y la diversificación de tráficos.

Los datos de 2025

A pesar de que el tráfico total alcanzó las 2.906.944 toneladas, un 6,9% menos que en 2024 —descenso condicionado por la menor demanda internacional de áridos—, el comportamiento de los principales tráficos comerciales demuestra la fortaleza del modelo. En el conjunto del sistema portuario español el tráfico también retrocedió ligeramente (–0,2%), afectado por la ralentización del comercio global, el encarecimiento de los fletes y la volatilidad energética durante el ejercicio.

En mercancía general, el Puerto de Alicante crece un 12,5%, pasando de 1,237 a 1,392 millones de toneladas, impulsado por la expansión de las líneas internacionales y el aumento del intercambio comercial de la provincia. Las importaciones suben un 37,8% y las exportaciones un 21,7%, lo que confirma el papel del Puerto como herramienta esencial para la competitividad de los sectores productivos alicantinos.

El tráfico de contenedores mantiene la tendencia positiva y alcanza 1,259 millones de toneladas, un 9% más que el año anterior. En unidades TEUS (contenedores de 20 pies), se registraron 193.416 contenedores, lo que supone un crecimiento del 7%, superior a la media nacional (+2,7%). Este tráfico, mayoritariamente de cabotaje, refuerza la conectividad con las Islas Canarias y otros puertos españoles, potenciado por las conexiones ferroviarias de mercancías del puerto.

Uno de los datos más destacables es el incremento del tráfico RORO, que se duplica con creces (+120%) hasta superar las 87.000 toneladas, gracias a la consolidación de líneas con Oriente Medio orientadas al transporte de cabezas tractoras y maquinaria. Este resultado confirma la capacidad del Puerto de adaptarse a nuevas demandas logísticas y diversificar su oferta.

Una panorámica del Puerto de Alicante desde el Castillo de Santa Bárbara | Ayuntamiento de Alicante

Desciende el tráfico de sólidos

Por su parte, el tráfico de granel sólido desciende un 20,4% (de 1,796 a 1,430 millones de toneladas), como consecuencia de la menor demanda de áridos, aunque con signos de recuperación en el último trimestre. Es importante señalar que, aunque los graneles sólidos siguen representando una parte significativa del tráfico total, su impacto en el resultado económico del Puerto es limitado frente al valor añadido de los tráficos crecientes.

En cuanto a la actividad portuaria general, el número de buques creció un 12%, acercándose al millar de escalas, y el tonelaje bruto total aumentó un 20,2%, hasta las 21,5 millones de toneladas, lo que confirma la llegada de buques de mayor capacidad.

Suben los cruceros

En el ámbito turístico, el tráfico de cruceros también sube: 103 escalas (+3%) y más de 252.000 pasajeros (+7,5%), consolidando a Alicante como destino de referencia en el Mediterráneo occidental.