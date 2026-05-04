Primavera y asma: especialistas de Vithas piden extremar precauciones

Con motivo del Día Mundial del Asma, los especialistas de los hospitales Vithas en la Comunitat Valenciana insisten en la importancia de mantener un control continuo de la enfermedad, acudir a revisiones especializadas y estar atentos a los síntomas para evitar infradiagnósticos y crisis asmáticas. Según la Global Initiative for Asthma (GINA), el asma afecta a más de 300 millones de personas en el mundo y continúa siendo una patología crónica infravalorada pese a su impacto en la calidad de vida, especialmente en niños y jóvenes.

La Dra. Fernanda León, neumóloga del Hospital Vithas Valencia Consuelo y del Centro Médico Vithas Alzira, explica que “el asma tiene síntomas muy variables e intermitentes, por lo que muchos pacientes pasan largos periodos sin síntomas y no consultan. Cuando acuden, es posible que las pruebas sean normales y requieran estudios más específicos.” La especialista añade que “síntomas como la tos, las sibilancias o la disnea son inespecíficos y pueden confundirse con infecciones comunes, EPOC, insuficiencia cardiaca o simple desacondicionamiento físico, especialmente en personas mayores”.

Pruebas clave para confirmar el diagnóstico

La Dra. Paola Cristina Lizarzabal Suárez, neumóloga de Vithas Castellón, detalla que “el diagnóstico requiere documentar la variabilidad del flujo aéreo mediante espirometría o mediciones de flujo máximo, idealmente antes de iniciar tratamiento con corticosteroides inhalados” y subraya que “la historia clínica y la identificación de síntomas típicos siguen siendo fundamentales”. Entre las pruebas recomendadas hay que valorar la espirometría con broncodilatador; la medición del PEF; pruebas de provocación bronquial útiles cuando no se demuestra obstrucción en espirometrías iniciales y biomarcadores (FeNO elevado o eosinofilia pueden ayudar, sobre todo en asma tipo 2).

Para la doctora Amina Bekki, neumóloga de Vithas Valencia 9 de Octubre, “un tratamiento personalizado es clave, por lo que un diagnóstico precoz permite a los profesionales desarrollar un plan de tratamiento adaptado a las necesidades del paciente, utilizando medicamentos controladores y de alivio rápido, y modificando factores ambientales que puedan agravar la enfermedad”.

Extremar precauciones en primavera

La Dra. Ana Láinez, jefa de Alergología del Hospital Vithas Valencia Turia, recuerda que las personas con asma deben ser especialmente cuidadosas durante las infecciones respiratorias y en las épocas de alta exposición a alérgenos, como la primavera. “Es fundamental, -afirma la profesional-, mantener un adecuado control farmacológico y continuar el tratamiento de base incluso cuando los síntomas estén controlados, ya que esto reduce el riesgo de exacerbaciones” y añade que “una vez finalizada la estación polínica, puede valorarse el uso de inmunoterapia con alérgenos”

La doctora subraya la importancia de controlar de forma conjunta la rinitis alérgica, dado que comparte mecanismos inflamatorios con el asma. Añade que, “ante síntomas de empeoramiento —tos, disnea, sibilancias o mayor dependencia de la medicación de rescate— los pacientes deben seguir el plan de acción individualizado indicado por su especialista”.

Por su parte, la doctora Bekki, sugiere “consultar niveles de polinización; evitar actividades al aire libre en días o momentos de alta concentración de polen; usar gafas de sol y mantener ventanillas cerradas en el coche; ducharse y cambiarse de ropa al regresar del exterior y no secar ropa al aire libre durante la temporada de pólenes y evitar el humo del tabaco”.

El asma infantil

El Dr. Juan Carlos Padilla, neumólogo del Hospital Vithas Medimar, destaca que “el asma es la enfermedad crónica más frecuente en la población infantil, llegando a afectar al 10% de los niños. Altera profundamente la dinámica académica y emocional del menor, provocando absentismo escolar, dificultando el aprendizaje, limitando la actividad física y generando ansiedad.”

Para un manejo adecuado, el neumólogo insiste en identificar desencadenantes. establecer protocolos claros ante una crisis asmática, conocer bien el tratamiento de fondo y de rescate y formar a niños y educadores en el uso correcto de inhaladores.