Preadjudicada la construcción de CEIP La Cañada del Fenollar por 5,6 millones

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este miércoles la propuesta de adjudicación de la construcción del CEIP La Cañada del Fenollar a la mercantil Abala Infraestructuras S.L., con un presupuesto de ejecución de 5.682.910 euros. Este concurso, al que también han concurrido las constructoras Doalco S. A. y Tenada Nueva S. L., salió a licitación con un presupuesto base de 5.856.255 euros y un plazo de ejecución de 22 meses.

"Estamos muy cerca de iniciar las obras del CEIP La Cañada del Fenollar, un centro muy demandado que dotará a esta partida y a su entorno con unas instalaciones seguras, modernas y que cubrirán todas las necesidades de los alumnos, el profesorado y la comunidad educativa, gracias al trabajo conjunto de la Generalitat y el Ayuntamiento”, expone la concejal de Educación, Mari Carmen de España.

El nuevo centro

Recreación del nuevo colegio | Ayuntamiento de Alicante

El CEIP La Cañada del Fenollar se construirá en la parcela urbanizada por el Ayuntamiento situada entre las calles Aucuba y Madroño y contará con cuatro aulas de Educación Infantil y seis de Primaria, además de otras tres aulas ordinarias adicionales, aulas de apoyo y educación especial, cocina y comedor para 392 comensales en dos turnos, despachos, gimnasio, salas polivalentes, almacén, biblioteca, vivienda para el conserje, todo con una superficie útil de conjunto de 1.475 metros cuadrados, que se eleva hasta los 3.380 metros cuadrados construidos.

Además, contará con otros 2.420 metros cuadrados de espacios exteriores que comprenden extensión de las aulas de infantil al exterior, porches, pista polideportiva, zonas de juegos para Infantil y Primaria, huerto escolar, zonas ajardinada y aparcamiento de automóviles.

El proyecto se desarrolla en dos plantas, una planta baja en forma de U con recorridos perimetrales que salvan el desnivel de la parcela. Y una primera planta con acceso exterior e interior desde planta baja que complementa el resto del programa de aulas.

En el centro de la U se sitúa el patio exterior abierto, alrededor del cual se desarrolla el programa del colegio. El resto de la parcela se complementa con una pista polideportiva, huerto, espacios verdes y aparcamiento. Hay un acceso principal, al sureste, vinculado a los servicios administrativos y externos, aulas y estancias de uso interno. Y otro acceso noreste, para tráfico rodado, donde se sitúan las instalaciones, mercancías y el acceso al aparcamiento.