La playa de la Albufereta se queda por segundo año consecutivo sin bandera azul pero repiten San Juan, Tabarca, El Postiguet y Urbanova

La playa de San Juan es una de las únicas siete playas del mundo que cuentan con bandera azul de forma ininterrumpida desde que estas disticiones se establecieron en 1987. Lo mismo ocurre con Carrer la Mar en El Campello. La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) ha dado a conocer este martes los resultados anuales de este programa anual en los que destaca la Comunidad Valenciana como autonomía con más banderas azules (152 playas) que lidera la provincia de Alicante con 76.

El ayuntamiento de Alicante ha indicado que la ciudad revalida sus cuatro playas con bandera azul de 2025, San Juan, El Postiguet, Urbanova y Tabarca. Para este 2026 no se ha presentado la candidatura de La Albufereta, al igual que sucedió el año pasado, tras la detección de valores anómalos en algunos parámetros de la calidad del agua en una de las mediciones realizadas el pasado verano dentro de las que lleva a cabo de forma rutinaria la Conselleria de Medio Ambiente.

Para obtener la bandera azul se tienen en cuenta distintos parámetros que tienen que ver con la calidad del agua, el nivel de los servicios prestados en las playas y la seguridad general y de los bañistas.

Junto a la playa de San Juan han obtenido la bandera azul de forma ininterrumpida durante 40 años otras seis playas, todas ellas españolas, tres de ellas en la provincia de Alicante, al igual que los dos puertos deportivos que también la han obtenido todo este tiempo. Se trata de Alcalá de Xivert (playa El Carregador), Calpe (playa La Fossa), Cullera (playa Sant Antoni), El Campello (playa Carrer la Mar), Gandía (playa Nord), Oleiros (playa Bastiagueiro) a los que se añaden dos puertos deportivos, el Club Náutico de Altea y Real Club Náutico Calpe, han recordado fuentes municipales.

El Grupo Socialista, carga contra el Equipo de Gobierno

Por su lado, la portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Trini Amorós, ha cargado contra la gestión del gobierno del PP de Barcala tras haber vuelto a perder la bandera azul en la playa de la Albufereta. Precisamente, el principal grupo de la oposición denunció en abril que el aliviadero de Cabo de las Huertas sigue vertiendo basura al mar por la rotura de la tubería submarina.

"Ni los alicantinos ni quienes nos visitan merecemos la dejadez municipal que nos impide disfrutar de nuestras playas con total seguridad. No podemos ofertar turismo de excelencia si perdemos dos años consecutivos la bandera azul de la playa de La Albufereta”, ha señalado Amorós. En ese sentido, el Grupo Socialista ha exigido la reparación inmediata e integral del aliviadero, la publicación de los informes técnicos actualizados y la puesta en marcha de las infraestructuras necesarias para evitar nuevos vertidos.