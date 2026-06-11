El Partido Animalista PACMA anuncia la candidatura de Berta Soria a la Alcaldía de Alicante

El Partido Animalista PACMA ha confirmado que Berta Soria encabezará su candidatura a la Alcaldía de Alicante en las elecciones municipales que se celebrarán el próximo 23 de mayo de 2027, según ha informado la entidad en un comunicado.

La formación política afronta esta nueva cita electoral con una propuesta centrada en mejorar la calidad de vida en la ciudad a través de políticas que combinen la protección animal, la sostenibilidad urbana y el bienestar de los vecinos.

Soria, vinculada desde hace años al movimiento de protección animal y a la gestión de colonias felinas en Alicante, considera que el Ayuntamiento debe desempeñar un papel más activo en la creación de una ciudad "más habitable, verde y preparada para afrontar los desafíos ambientales y sociales de las próximas décadas".

"Alicante necesita recuperar espacios para las personas, aumentar las zonas verdes y apostar por una gestión responsable de los recursos y de la convivencia con los animales. Son cuestiones que influyen directamente en la calidad de vida de toda la ciudadanía", afirma la candidata.

Entre las prioridades de PACMA para el municipio destacan la creación de más áreas verdes y de sombra en los barrios, el fortalecimiento de las políticas de protección animal, la mejora de los servicios municipales destinados a los animales abandonados y el impulso de medidas que favorezcan una movilidad más sostenible y reduzcan el impacto de la contaminación urbana.

La candidatura también apuesta por reforzar las políticas sociales de proximidad, facilitar el acceso a la vivienda para los jóvenes y colectivos más vulnerables y promover una ciudad "más inclusiva, accesible y cohesionada".