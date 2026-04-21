Pablo Berger recibirá el Premio Ciudad de la Luz del Festival Internacional de Cine de Alicante de este año

El director Pablo Berger recibirá el Premio Ciudad de la Luz de la 23ª edición del Festival Internacional de Cine de Alicante. El cineasta, ganador de cuatro premios Goya, será homenajeado durante la gala inaugural del certamen, el 23 de mayo de 2026 en el Teatro Principal de Alicante.

Este premio distingue la trayectoria de directores y directoras españoles y en ediciones anteriores lo recibieron importantes figuras del cine español como Alejandro Amenábar, Javier Fesser, Alex de la Iglesia, Rodrigo Cortés, Bigas Luna, Daniel Monzón, Jaume Balagueró, Imanol Uribe, Jaime Chávarri, Rodrigo Sorogoyen, Isabel Coixet o Julio Medem.

Pablo Berger, director de distinguidos largometrajes como Blancanieves o Robot Dreams se ha mostrado agradecido ante este galardón: “es un gran honor recibir el Premio Ciudad de la Luz. Muy buenos amigos como Álex de la Iglesia, Isabel Coixet, Agustín Díaz Yanes o Paco Plaza lo han recibido con anterioridad. Me encanta ser parte de este club y que además en esta edición el Festival de Alicante haga una retrospectiva completa de mi trabajo. Los directores de cine somos vanidosos y nos encantan los premios. Son como palmaditas en la espalda y ánimos para embarcarnos en nuestra siguiente aventura cinematográfica. Este premio también tiene un significado muy especial para mí ya que fui responsable del departamento de Dirección del Centro de Estudios de Ciudad de la Luz. Recuerdo aquel año como una gran y gozosa experiencia profesional. Gracias de corazón por este reconocimiento", ha declarado.

Por su parte, el director del Festival Internacional de Cine de Alicante, Vicente Seva, ha destacado la trayectoria de Berger al que ha calificado como de “gran director”. “Es un orgullo que Pablo Berger se una al grupo de directores que han pasado por este Festival y reciba todo nuestro cariño, además de que los alicantinos van a poder disfrutar de sus largometrajes, cuatro películas muy diferentes, pero con el sello de este gran director”, ha finalizado Vicente Seva.

“Entregar el Premio Ciudad de la Luz a la trayectoria a Pablo Berger no es solo premiar una trayectoria, sino celebrar la rebeldía creativa en el cine español. Berger se mantiene como un verso libre, un autor que no hace películas, sino que construye mundos con la paciencia y la precisión de un orfebre, ha comentado Fermín Crespo, director general de Ciudad de la Luz.

“Para mí, lo que define a Pablo es su fe inquebrantable en el poder de la imagen. Ha demostrado, con hitos como Blancanieves o la reciente y multipremiada Robot Dreams, que la palabra no es el único camino para la emoción. Su cine es un lenguaje universal que conecta directamente con el alma del espectador, recordándonos por qué nos enamoramos del séptimo arte por primera vez. Ha desarrollado una trayectoria muy polifacética llena de valentía desde la comedia agridulce de Torremolinos 73 al surrealismo de Abracadabra, su carrera es una lección de riesgo. No teme saltar de género en género, ni de la imagen real a la animación, porque en el centro de su obra siempre late lo mismo: una profunda humanidad. Berger posee la extraña virtud de los grandes maestros: la capacidad de hacernos reír y llorar en el mismo plano, logrando que lo extraordinario parezca cotidiano y lo cotidiano, algo sublime", ha finalizado Crespo.

Con este reconocimiento premiamos “al visionario que entiende que la imaginación no tiene límites ni etiquetas. Pablo Berger es, en esencia, el director que nos ha enseñado que el cine más local puede ser también el más internacional, y que el silencio, cuando está lleno de talento, es un grito cargado de sentido".

Ciclo de cine Pablo Berger

El Festival Internacional de Cine de Alicante en colaboración con el Aula de Cine y Audiovisual de la Universidad de Alicante han organizado proyecciones de las películas de Pablo Berger. Blancanieves se pudo ver en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante el pasado 30 de marzo. El 18 de mayo, a las 18:30 horas, se proyectará Torremolinos 73 también en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante, lugar donde el 21 de mayo, a las 18:30 horas, se verá Abracadabra.

El 22 de mayo, en Ciudad de la Luz, el director Pablo Berger presentará Robot Dreams, película de animación ganadora de dos premios Goyas. Tras el visionado habrá un coloquito con Berger.

Se podrá acceder con entrada libre para Abracadabra y Torremolinos 73 y Robot Dreams, previa inscripción en la web del Festival.

Sobre Pablo Berger

Pablo Berger es uno de nuestros cineastas más destacados e internacionales. Comienza su carrera como director con el multipremiado cortometraje Mama. En 1990 es becado por la Diputación Foral de Bizkaia para estudiar un Master de Dirección Cinematográfica (MFA) en la New York University. Allí dirige Truth and Beauty por el que estuvo nominado a los Emmy.

Pablo Berger ha sido profesor de guion y dirección en la New York Film Academy, centro para el que ha dirigido cursos en las universidades de Cambridge, Princeton, Yale, Sorbonne y La Fémis.

Su ópera prima, Torremolinos 73, fue la película revelación de 2003-04. Fue un gran éxito de taquilla y consiguió multitud de premios nacionales e internacionales. Destacan sus cuatro nominaciones a los Premios Goya, incluyendo Mejor Guion Original y Mejor Director Novel, y cuatro premios en el Festival de Málaga. incluyendo Mejor Película. Torremolinos 73 se estrenó en cines de todo el mundo.

Su segundo largometraje, Blancanieves, se presentó en el Festival de San Sebastián dónde obtuvo el Premio Especial del Jurado y la actriz Macarena García se alzó con la Concha de Plata. Fue la gran ganadora de los Premios Goya 2013 al conseguir 10 estatuillas, incluyendo la de Mejor Película y Guion Original. Destacar el Premio Ariel a la Mejor Película Iberoamericana, y nominaciones en los Premios César y en los Premios del Cine Europeo. Blancanieves representó a España en los Premios Oscars. En 2015, Pablo Berger fue nombrado Caballero de las Artes y las letras por el gobierno francés.

Su tercer largometraje Abracadabra se estrenó en 2017 y fue finalista para representar a España en los Oscars. Pablo Berger fue por tercera vez nominado al Goya al Mejor Guion Original y la cinta tuvo otras siete nominaciones en estos premios. Desde 2018, Pablo Berger es miembro de la Academia de Hollywood.

Su última película Robot Dreams, se estrenó en la sección oficial del Festival de Cannes en 2013. Ha recibido multitud de galardones en festivales internacionales como Annecy, Sitges o Bucheon. Destaca el Premio Goya al Mejor Guion Adaptado y a la Mejor Película de Animación, el Premio Annie, el Premio Platino y el European Film Award a la Mejor Película de Animación. La nominación al Oscar a la Mejor Película de Animación es su último gran reconocimiento. Robot Dreams ha sido un gran éxito de taquilla en cines de todo el mundo.

En 2024 recibe la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

El Festival Internacional de Cine de Alicante, que se celebrará del 23 al 30 de mayo, cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Alicante, el Ayuntamiento de Alicante, Alicante Film Office, Instituto Valenciano de Cultura, À Punt Radiotelevisión Valenciana, Universidad de Alicante y otras empresas colaboradoras.