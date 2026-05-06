Otro retraso para el traslado de la Torre Placia

Las obras de traslado de la Torre Placia de Alicante han sido paralizadas y el Ayuntamiento ha aprobado la modificación del proyecto después de que la concesionaria haya encontrado hallazgos arqueológicos no previstos en el plan.

Tal y como se ha recogido en el acuerdo aprobado en la Junta de Gobierno Local, consta en el expediente del proyecto un acta de suspensión temporal de las obras con fecha 18 de febrero, mientras que el 13 de abril la Dirección Facultativa de las obras y el representante del contratista suscribieron un informe en el que justificaban la necesidad de modificar el proyecto.

El plan original contemplaba un sistema de acceso a la primera y segunda planta en una escalera de doble tramo con peldaños partidos, pero durante la limpieza y desmontaje se apreció "la presencia de los vestigios de una escalera de caracol original que asciende desde la planta cero hasta niveles superiores".

Por ello, el informe ha propuesto "el ajuste del sistema de sustentación de la escalera de caracol, con geometría corregida, según los datos obtenidos en la obra y con las variaciones correspondientes de su estructura portante".

Asimismo, el escrito también ha recogido que durante los trabajos de excavación del talud de la torre "salieron a la luz una serie de muros pertenecientes tanto a una época precedente a la torre, como contemporánea e inmediatamente posterior" y que, según la información arqueológica obtenida, "muchos de estos muros corresponden a los perímetros de las estancias de la alquería".

El proyecto original no contemplaba estas estructuras, por lo que se ha propuesto una solución reversible mediante un borde metálico perimetral que delimite el contorno y un acabado de pavimento de tierra batida y el levantamiento parcial de muros de mampostería de aquellas estructuras aparecidas en la excavación.

Además, el informe ha recogido la petición de la supervisión arqueológica en la parcela de destino durante la ejecución de las obras después de que la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Conselleria de Cultura determinara su necesidad tras la petición de autorización para la intervención arqueológica del proyecto.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes la autorización de la redacción del modificado del proyecto del contrato de obras del traslado de la Torre Placia, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y parte del patrimonio histórico de la región.