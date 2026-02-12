El MUBAG de Alicante recuerda a Miguel Valor dando su nombre a una sala

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha inaugurado en el Museo de Bellas Artes de Alicante la Sala Miguel Valor, dedicada al que fuera alcalde de Alicante, diputado de Cultura y artífice de la creación del MUBAG en 2001, entre otras muchas acciones de gran trascendencia para el ámbito cultural de la provincia.

Toni Pérez en el homenaje a Miguel Valor | Diputación provincial de Alicante

Acompañado por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, y por el director del MUBAG, Jorge A. Soler, Toni Pérez ha procedido a descubrir la placa, ubicada en la primera planta del edificio, que reconoce la labor de Miguel Valor en pro de la difusión del patrimonio histórico, artístico y cultural de la provincia y deja constancia de su compromiso y estrecha relación con el Museo de Bellas Artes.

Como ha recordado el presidente, entre otras actuaciones al frente del área de Cultura de la institución provincial, Valor impulsó la sede actual del MARQ en 2002 e inauguró el edificio del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante como concejal de Cultura en 2011. “Ahora, desde la institución provincial queremos rendirle un merecido homenaje que perdurará en el tiempo, reconocer su compromiso con el proyecto de completar los fondos de la pinacoteca alicantina tras rehabilitar el Palacio Gravina y su labor desde el año 1997 para desplegar un extenso programa de exposiciones temporales en distintas ubicaciones, aun antes de concluir la sede del museo”, ha manifestado Toni Pérez.

El acto, al que también han asistido familiares de Miguel Valor, encabezados por su viuda, María Fernanda Ángel Botello, y sus cuatro hijos, ha contado con la actuación de la concertista de piano Marisa Blanes.

La sala Miguel Valor del MUBAG | Diputación provincial de Alicante

Entre otras acciones, Miguel Valor (1945-2024) anticipó el nombre de Museo de Bellas Artes de Alicante, que años más tarde le reconoció la Generalitat Valenciana, como una institución en continuo crecimiento, con una importante proyección hacia el futuro y heredera de todo un esfuerzo previo, del que, el entonces diputado de Cultura, fue impulsor principal. Tras su apertura en 2001, el MUBAG ofreció una extensa selección de sus fondos, lanzó un potente calendario de exposiciones temporales, fomentando antológicas muestras de artistas locales, del arte valenciano y otras de carácter nacional e internacional, que nos permitieron contemplar obras como La Suite 347 de Picasso o lo más significativo de Andy Warhol.

Actualmente, el MUBAG experimenta un fuerte impulso gracias a la firme apuesta por la renovación de espacios, el refuerzo de la colaboración con el Museo del Prado y otras pinacotecas a nivel mundial, así como las potentes exposiciones internacionales, lo que permite una gran evolución, incrementar fondos y crecer de forma exponencial en número de visitantes.

Ayuntamiento de Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha anunciado que el Ayuntamiento de Alicante destinará un espacio público urbano aún por determinar para “perpetuar y honrar la memoria” del ex primer edil, Miguel Valor, “que dedicó su vida y dio lo mejor de sí en defensa de la cultura y el deporte en nuestra ciudad y provincia”. Barcala participó este miércoles en el homenaje a Valor organizado por la Diputación Provincial en el Museo de Bellas Artes (Mubag), en el que se ha dedicado una sala de la entreplanta al que fuera alcalde de Alicante entre enero y junio de 2015.

“Es de total justicia que la ciudad y la provincia de Alicante salden una deuda de gratitud con Miguel Valor y dediquen este reconocimiento a un hombre que impulsó los grandes espacios museísticos de la ciudad como el Mubag y el MARQ e inauguró el actual edificio del MACA”, destacó Barcala, que definió al exalcalde como “una de esas personas de confianza y confiables, que siempre están y con las que siempre se puede contar”.

El primer edil de Alicante también emplazó al presidente de la Diputación, Toni Pérez, a organizar una muestra recopilatoria de los catálogos “de gran calidad” de las múltiples exposiciones que Valor organizó en el Mubag, el MARQ y el Museo de Arte Contemporáneo. “Sería una buena oportunidad para que los alicantinos recuerden y conozcan el gran nivel de las exposiciones que promovió Valor como gestor cultural, que será recordado para siempre en nuestra ciudad y provincia”, añadió Barcala.

Además de alcalde de Alicante en 2015, Miguel Valor (Alcoy, 2-I-1945/Alicante, 11-II-1924) fue concejal del Ayuntamiento alicantino de 1995 a 2014, vicepresidente de la Diputación y Diputado de Cultura y Deportes (1995-2007) y diputado en las Cortes Valencianas (1991-95).