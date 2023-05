Luis Castillo no será el presidente del Hércules. El empresario alicantino y Enrique Ortiz rompieron las negociaciones a pesar de que el club anunció hace dos semanas su incorporación a la entidad alicantina con plenos poderes. Tras varios días de negociaciones, en las que incluso se tuvo que retrasar una semana su presentación, ambas partes se han dado "un tiempo para reflexionar".

Castillo, en una carta dirigida a los medios de comunicación, afirma que nunca le lanzó "un órdago" ni le tiró un "pulso a Ortiz". Pero al final, no hubo acuerdo y ambas partes decidieron romper el primer pacto que alcanzaron. Aunque ni Ortiz ni Castillo se cierran la puerta definitivamente, es el propio Castillo el que reconoció que su entrada al Hércules está "difícil".

La carta de Luis Castillo

Después de tantos años de trabajo y experiencia deportiva en el Lucentum, de la que estoy muy orgulloso, y que increíblemente se ha utilizado en mi contra, este es un comunicado difícil. Para zanjar el tema del Lucentum, recordaré que fui presidente en todas las temporadas, menos en una, en la que el Lucentum Alicante estuvo ACB. Presidente en todas las participaciones de Copa del Rey, Competiciones en Europa y Play off por el título. Trajimos el All Star, el Congreso de la ACB, el Preolímpico de baloncesto con la Selección Española, conseguimos ser sede del Eurobasket, fui miembro de la Comisión Delegada de ACB con Barcelona, Real Madrid y Juventud, además de Campeones de la Copa Príncipe. Este es un dato objetivo, y estoy a disposición de quien lo desee, a mantener una reunión con el abogado que llevo el Concurso de Acreedores, con la quita más importante de la historia del deporte, para explicar con detalle la realidad.

Igual el problema es que no soy árabe, ruso o chino, lo siento, nací en el Barrio del Cuerno, frente a la cochera de Tranvías y mi feliz infancia se desarrollo en la Florida, rodeando el Campo de la Viña, al cual no podía entrar porque era muy caro para mi familia, por lo que mi hermano y yo nos colábamos a diez minutos del final. En los años 90 mi hermano y yo montamos “la Peña Herculana Di Roma”, fui Presidente de la Federación de Peñas, y tras la conversión en SAD, creamos la Asociación de pequeños accionistas, para defender la importancia de los que compraban una sola acción, con gran esfuerzo personal. En la SAD tuve muchas disputas con dos personas admirables, desgraciadamente una no está entre nosotros. Aniceto y Toche.

NO voy a ser Presidente del Hércules en este momento, nos vamos a tomar un tiempo para reflexionar y acercar posturas, con la máxima buena fe por ambas partes. Entre Enrique y yo, no ha habido órdagos, pulsos de ningún tipo, ni luchas ni discusiones, solo han sido dos empresarios que desgraciadamente no han conseguido llegar al punto de encuentro en este momento, y como él es el dueño, lo cual respeto profundamente, hemos acordado cerrar las negociaciones de momento. No entraré en el juego de la crítica fácil a Enrique para quedar bien, lo cual me da igual, pero respeto a quien aporta tanto dinero. Aunque está complicado, hemos decidido no cerrar la puerta.

Decidimos hacer la nota de prensa, para evitar filtraciones. Teníamos claro que había que empezar bien con los medios de comunicación y respetar que todos dieran la noticia en el mismo momento. Respeto, que algunos no habéis tenido en absoluto hacia mí, llegando a rozar el insulto e incluso hablar de mi familia. . Por favor, venga el que venga, sea quien sea, darle la oportunidad de explicar su proyecto, de apoyar. De corazón, espero tenga la presunción de inocencia, que a mí no me habéis otorgado.

Enrique, en estas semanas, he aprendido del Hércules más que en toda mi vida. Sé que darías lo que fuera por verlo arriba, queda claro. Pero hazme caso, he recibido cientos de mensajes aún sin responder, todos apoyando desinteresadamente, herculanos debajo de las piedras, enamorados de su pasado, nietos que quieren ayudar por sus abuelos o padres. Espero que consigas encontrar a quien pueda canalizar tanto cariño en pro del bien del Hércules y todo será muy fácil. De verdad, que debemos dejarnos de envidias y personalismos, y darnos una oportunidad los alicantinos de crecer y disfrutar de lo que nos hace felices, nuestro Hércules.

Llevo diez años sin hablar de deporte y tras esta carta, así seguirá siendo, y me centraré en mi maravilloso descubrimiento que es APHA y su maravillosa gente. Solo me siento mal por el posible perjuicio que le haya causado especialmente a mi mujer y mis hijos, los cuales estaban ilusionadísimos, pero sé que me entenderán porque me conocen. ¿Entendéis lo complicado que es no aceptar ahora mi sueño?.Ambas partes queremos llegar a un acuerdo, pero necesitamos tiempo.

Pero cuidado, mas herculano que nunca, eso sin duda. MACHO HERCULES.