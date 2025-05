80 actividades para celebrar el Día Internacional de los Museos bajo la mirada al futuro

Los museos y espacios culturales de Alicante han programado 80 actividades para celebrar el D铆a Internacional de los Museos (DIM). La jornada qued贸 establecida el 18 de mayo a propuesta del Consejo Internacional de los Museos y en la ciudad la programaci贸n se extiende del 14 al 18 de mayo. Este a帽o el lema es "El futuro de los museos en comunidades en constante cambio", centr谩ndose en c贸mo los museos pueden navegar y contribuir a un mundo que experimenta profundos cambios sociales, tecnol贸gicos y medioambientales.

El Ayuntamiento (MACA, Las Cigarreras y MUSA), la Diputaci贸n de Alicante (MARQ, MUBAG y el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert), The Ocean Race Museo, el Museo de la Universidad de Alicante, la Sede Universitaria Ciudad de Alicante y el Museo de Aguas de Alicante vuelven a unirse para ofrecer una cuidada programaci贸n para todos los p煤blicos que el a帽o pasado congreg贸 a 10.492 personas en los diferentes espacios culturales.

El diputado de Cultura, Juan De Dios Navarro, ha destacado que 鈥渆stamos ante una nueva edici贸n de esta gran iniciativa que abre nuevos caminos para acercar a los ciudadanos los 煤ltimos contenidos de los museos y centros de la provincia, en el caso de la Diputaci贸n a trav茅s de espacios como el MARQ, el MUBAG o el IAC Juan Gil-Abert . Todo un reto que reafirma el compromiso y la colaboraci贸n de las distintas administraciones y la voluntad de caminar juntos en pro de la cultura鈥.

La concejal de Cultura, Nayma Beldjilali, ha querido resaltar "la importancia de que un a帽o m谩s, con todo el trabajo previo que supone, los responsables de los diferentes espacios hayan coordinado su actividad para celebrar el gran d铆a de los museos a nivel internacional. Todo ello, con el 煤nico objetivo de que alicantinos y visitantes disfruten de una extensa oferta cultural durante cinco d铆as". "Cada a帽o, el p煤blico asistente aumenta y esto es un claro s铆ntoma del inter茅s que los ciudadanos tienen en la cultura de calidad", ha a帽adido.

La vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensi贸n Universitaria de la UA, Catalina Iliescu, ha expresado que 鈥渓a Universidad de Alicante (UA), a trav茅s de dos espacios culturales de gran dinamismo e innovaci贸n, como son el Museo de la Universidad de Alicante (MUA) y la Sede Universitaria Ciudad de Alicante, se suma a la celebraci贸n del D铆a Internacional de los Museos con una programaci贸n que pone el foco en los retos que plantea una sociedad cada vez m谩s compleja y diversa. A trav茅s de talleres creativos, conferencias, visitas guiadas a exposiciones, mediaciones art铆sticas o conciertos, nuestra aspiraci贸n es construir colectivamente comunidades m谩s libres, respetuosas, inclusivas y comprometidas, donde el di谩logo, la empat铆a y el conocimiento se conviertan en motores de transformaci贸n social鈥.

Mart铆n Sanz, director de Comunicaci贸n y Relaciones Externas de Aguas de Alicante, ha destacado que 鈥渆l Museo de Aguas de Alicante lleva m谩s de 15 a帽os llevando la educaci贸n medioambiental a sus visitantes, cerca de 300.000. Para el DIM, la propuesta apunta a su vertiente cultural y m谩s intimista, con un concierto ac煤stico en los Pozos como espacio que acoge todo tipo de representaciones culturales".

Por su parte, la directora de The Ocean Race Museo, Jan P茅rez, ha se帽alado que "en The Ocean Race hemos iniciado un nuevo ciclo bajo el concepto 鈥淎lways On鈥 con el objetivo de mantener viva la emoci贸n de la regata durante todo el a帽o. Adem谩s de la emblem谩tica vuelta al mundo a vela, incorporamos dos nuevas citas a nuestro calendario: The Ocean Race Europe, en el verano de 2025, y The Ocean Race Atlantic, una traves铆a transatl谩ntica que unir谩 Nueva York y Barcelona en 2026".

Programaci贸n

Cigarreras

Las Cigarreras lo celebrar谩 el s谩bado 17 de mayo, y lo har谩 con dos exposiciones "El agua diluye mis palabras" de Olivia Funes Lastra en la Caja Blanca y "Manual de la siega" de Samuel Fernandi (cortometraje 18 min) en la Sala Negre.

Por otro lado, tendr谩 lugar el Festival GritoFest en Caja Negra y Caja Gris a partir de las 17 horas del mismo s谩bado y un taller experimental de escritura y dibujo colectivo "M谩s all谩 del mar, un r铆o", dirigido por Olivia Funes Lastra en el Secadero a las 18.30h.

Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert se suma a esta celebraci贸n con diversas actividades. Una nueva sesi贸n del Club de Arte MANIFESTA llenar谩 la Casa Bardin el jueves a las 19 horas, a la que seguir谩 el viernes un taller participativo de Perceval Graells en el Museo del Mar de Santa Pola, a las 18 horas. Para el s谩bado se ha programado una visita al Teatro Circo de Orihuela, a las 11 horas. Todas con inscripci贸n en la web del IAC Juan Gil-Albert.

MACA

El MACA se une con una extensa programaci贸n que dar谩 comienzo el mi茅rcoles 14 y finalizar谩 el mismo domingo 18 de mayo. Charlas y visitas en torno a la exposici贸n de Kara Walker, talleres familiares, danza y m煤sica, teatro, cine y la instalaci贸n "Utopic Liberty鈥 de Elio Rodr铆guez en la fachada. Toda la informaci贸n detallada est谩 disponible en la web del museo.

MARQ

El Museo Arqueol贸gico de Alicante, MARQ, ofrece del 13 al 18 de mayo charlas formativas, talleres infantiles, sesiones de teatro para el p煤blico en general, observaci贸n solar guiada, visitas teatralizadas y diversas actividades para realizar en familia, que girar谩n en torno a la actual exposici贸n sobre los or铆genes de la ciudad de Alicante, 鈥淐iudades de Luz鈥.

MUA

El MUA centra su celebraci贸n en la fiesta DIM del viernes 16 de mayo por la tarde (entre las 17 h y las 20 h) que culminar谩 con una merienda de horchata y fartons artesanales. Durante el fin de semana, se suceder谩n talleres did谩cticos y visitas guiadas a las exposiciones de arte contempor谩neo y arqueolog铆a. El horario del s谩bado ser谩 de 10 h a 20 h y el domingo de 10 h a 14 h.

MUBAG

El Museo de Bellas Artes de Alicante propone para el 17 y 18 de mayo actividades para toda la familia. Visitas guiadas, musicalizadas y teatralizadas en la muestra permanente y temporal, as铆 como un juego de trivial en el que se conocer谩 la historia oculta del MUBAG, el taller de serigraf铆a 鈥楶aisajes en tr谩nsito鈥 y una actuaci贸n coral.

MUSA

El Museo de la Ciudad MUSA, ubicado en varias salas del Castillo de Santa B谩rbara, tendr谩 su horario habitual los d铆as 17 y 18 de mayo, de 10,00 a 20,00 horas. El s谩bado 17 de mayo se realizar谩 a las 18h una visita monitorizada a la exposici贸n 鈥淒e la Palabra a la M煤sica鈥 (Sala Taberna, con un m谩ximo de 25 personas), y a continuaci贸n, a las 19h. se celebrar谩 un concierto barroco en el aljibe del castillo (entrada gratuita hasta completar el aforo de 90 personas).

Museo de Aguas

Por su parte, los Pozos de Garrig贸s en el Museo de Aguas de Alicante acoger谩n un concierto ac煤stico del grupo alicantino Mailers, el domingo 18 desde las 12:00 horas (inscripciones: alicantesociocultura.eventbrite.es). Adem谩s, el espacio ampl铆a su horario de fin de semana (de 10:00 a 14:00), con la apertura el s谩bado por la tarde (de 17:00 a 20:00).

The Ocean Race Museo

The Ocean Race Museo ha preparado una programaci贸n especial para toda la familia, con una yincana el s谩bado 17 a las 18.00h y el espect谩culo de m煤sica familiar 鈥淎utitos Chocadores鈥 de Billy Mandanga y Kevin M茅ndes para el domingo 18 a las 12.00h. Adem谩s de Experiencias inmersivas y visitas gratuitas todo el fin de semana.

Sede Universitaria

La Sede Universitaria Ciudad de Alicante ha organizado con motivo del DIM un programa cultural del 13 al 16 de mayo con conferencias sobre arte y gesti贸n muse铆stica. Tambi茅n se realizar谩 una visita guiada a la exposici贸n 鈥淩eminec猫ncies鈥 de Merc猫 D铆az y un concierto del grupo Ex脫TICA. Todas estas actividades tendr谩n lugar a las 19.00 horas en la Sala Juana Franc茅s.

Rutas

Este a帽o, algunos de los museos participar谩n en unas rutas culturales que tendr谩n lugar el s谩bado 17 por la ma帽ana y por la tarde.

12 horas. Museo Ocean Race y MUBAG por Rosana S谩nchez y Aris Spentsas.

17 horas. MARQ por Rosana S谩nchez y Aris Spentsas.

17 horas. Centro Cultural Las Cigarreras por Diana Guijarro, M. Reme Silvestre Linde.

18.30 horas. Museo de Aguas por Diana Guijarro, M. Reme Silvestre Linde.

19.30 horas. MACA por Diana Guijarro, M. Reme Silvestre Linde.

Los horarios e inscripciones de todos los museos puede consultarse en la web la web "musea" https://museosdealicante.com/dim-dia-internacional-de-los-museos/, y en la web de cada uno de los centros.