La Universidad de Alicante y la Generalitat se alían para estudiar el uso de las tecnologías como motor de inclusión social

El rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, y la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual, han firmado esta mañana el convenio para la creación de la Cátedra de Brecha Digital Generacional en el marco de la red de cátedras de brecha digital impulsadas desde la Generalitat entre las universidades públicas valencianas.

Palomar ha destacado que “la nueva cátedra que hoy creamos entre la Universidad de Alicante y la Conselleria será una herramienta muy útil para conocer la desigualdad entre las personas que pueden tener acceso o conocimiento en relación a las nuevas tecnologías y las que no y en particular en lo que se refiere al colectivo de personas adultas que no tenido la oportunidad de acceder a una formación en el ámbito de las Tecnologías de la Información”.

Arma poderosa

El rector de la Universidad de Alicante ha señalado que “la digitalización es una arma muy poderosa pero existe el riesgo que algunos colectivos se queden atrás. Es fundamental tomar medidas para lograr la inclusión digital de todos esos colectivos pero antes es necesario conocer al detalle cuál es la realidad a la que nos enfrentamos”.

Por su parte, la consellera ha indicado que “la formación en competencias básicas de las personas mayores es un factor que les puede ayudar en muchos aspectos de su cotidianeidad, aportándoles autonomía personal y facilitando la comunicación con su entorno, evitando la soledad no deseada, y mejorando su calidad de vida, con un envejecimiento activo”.

En este sentido, ha indicado que “aunque ya sabíamos que vivíamos en un mundo eminentemente digital, la situación generada por el confinamiento ha puesto en evidencia aún más si cabe la necesidad de tener acceso y competencias digitales”.

Causas y soluciones

La Cátedra Generacional nace con el objetivo de potenciar el conocimiento sobre las causas, consecuencias y soluciones sobre la brecha digital generacional en el marco de las acciones del Observatorio de Brecha Digital dependiente de la Conselleria de Innovación y contará con una financiación este primer año de 30.000 euros.

La nueva cátedra que dirigirá la profesora del departamento de Comunicación y Psicología Social de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UA, Natalia Papí, participará en la co-elaboración del conocimiento, en la transferencia de información en materia de brecha digital y en la evaluación y diseño de las políticas públicas en materia de lucha contra la brecha digital y avance de la sociedad digital asegurando la transparencia, la eficiencia, la eficacia y la equidad de la acción pública.