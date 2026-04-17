José Francisco Mancebo clausura la Asamblea General de la ACGCBCV

La Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunitat Valenciana (ACGCBCV) celebró hoy miércoles en su campo asociado Club de Golf Altea su Asamblea General Extraordinaria para tratar varios temas de interés, entre los que estaban las próximas acciones de promoción del destino dentro de su ambicioso Plan de Acción Anual y la convocatoria de elecciones a la presidencia de la asociación.

Clausuró la Asamblea el Dtor. General del Patronato de Turismo de la Costa Blanca, José Francisco Mancebo, a quien el presidente de la ACGCBCV, Salvador Lucas, agradeció en nombre de la patronal del golf en la C. Valenciana “el habernos acompañado en esta Asamblea y el apoyo constante que se nos brinda al sector de golf desde Patronato”. Mancebo agradeció la invitación y destacó “la importantísima labor que la ACGCBCV lleva años desarrollando por promocionar el destino y su alto nivel de profesionalización constituyendo un ejemplo para otros sectores y una prueba del éxito de la colaboración público-privada”. Ángel Llopes, secretario general de la ACGCBCV, agradeció al Club de Golf Jávea su hospitalidad y al director de Patronato por “la apuesta firme del Patronato por apoyar el turismo de golf”. Toni Molina, concejal de deportes del Ayto. de Jávea, agradeció la invitación y destacó “la importancia del golf para la economía y empleo del municipio de Jávea”.

Al término de la Asamblea, la empresa Tangible Golf presentó a los propietarios y directores de los campos asociados asistentes su gama de artículos de golf de alta calidad, una propuesta que esta firma con sede en la C. Valenciana está introduciendo con éxito en el mercado. Tras la presentación, y como es habitual, se celebró un almuerzo de trabajo para fomentar el networking.

La ACGCBCV es la asociación sectorial de golf pionera y más antigua de España, llevando casi 35 años promocionando el destino. El segmento golf supone uno de los antídotos más eficaces contra la estacionalización del turismo y genera una enorme riqueza en el territorio, generando un impacto económico anual de 918 millones de €, más de 10.000 puestos de trabajo al año, o 510.000 pernoctaciones anuales en los hoteles de la Comunidad Valenciana.