La incidencia de la covid-19 en l´Alacantí se mantiene estable y sin fallecidos

La Incidencia del coronavirus en la comarca de l´Alacantí se mantiene más no menos estable. Con relación a la anterior actualización, Los positivos han sido 351, 308 menos, y no ha habido fallecidos. No ha habido casos nuevos en Aigües, Torremanzanas y Busot. Repuntan levemente en Mutxamel y bajan en el resto de municipios.

La incidencia acumulada a 14 días baja seis puntos en la ciudad de Alicante y se sitúa en los 362 positivos por cada 100.000 habitantes. Por debajo del umbral de los 400 están Sant Joan y Mutxamel, aunque estas dos poblaciones experimentan un repunte de los contagios.

San Vicent del Raspeig sube a los 467, mientras que en El Campello la incidencia baja hasta los 470 positivos por cada 100.000 habitantes. Jijona permanece estable. El único municipio de la comarca que sigue en nivel rojo de riesgo extremo es Agost, con un total de 36 casos en los últimos 14 días. Este alto nivel de contagios provoca que la incidencia sea de 750 positivos por cada 100.000 habitantes.

Con un censo de 4.800 residentes, el covid ha afectado a casi la cuarta parte de la población agostentes; un porcentaje similar al de la ciudad de Alicante.

ESTADÍSTICA

-Hospital de Alicante: 67.636 +178

-Hospital de San Juan: 53497 +175

-Aigües: 121 =0

-Torremanzanas: 43 =0

-Busot: 324 =0

-Jijona: 1.573 +2

-Agost: 1.160 +8

-San Joan: 5.928 +15

-Mutxamel: 6.005 +26

-El Campello: 6.939 +26

-Sant V. del Raspeig: 15.486 +38

-Alicante: 81.225 +232