Los hospitales Vithas en Alicante consolidan su apoyo a la innovación en salud visual como patrocinadores de Optoinnova 2026

Los hospitales Vithas Alicante y Vithas Medimar refuerzan un año más su compromiso con la excelencia científica y la vanguardia tecnológica al confirmar su patrocinio y participación en Optoinnova 2026. Esta jornada, que se celebra anualmente en la Universidad de Alicante (UA), se ha consolidado como el punto de encuentro imprescindible para optometristas, oftalmólogos y especialistas en óptica de todo el país.

La edición de este año, que tendrá lugar los próximos 7 y 8 de mayo en el Salón de Grados "Alfredo Orts", pone el foco en la transferencia de conocimiento entre el ámbito académico y el clínico. Los centros Vithas en la provincia, integrados recientemente en el ecosistema Alicante Futura como socios comprometidos con la innovación, buscan con este apoyo impulsar la formación continua de los profesionales del sector.

El Dr. Alfonso Arias, director de la Unidad de Oftalmología de los Hospitales Vithas en Alicante, integrada en el Instituto Oftalmológico Vithas (INOV), compartirá una ponencia sobre la nueva clasificación funcional de las lentes intraoculares.

Un programa centrado en el futuro de la visión

La participación de los profesionales de Vithas se enmarca en un programa de alto nivel científico que este año destaca por los avances más innovadores en salud visual, compartir conocimientos con los mejores profesionales y conocer de primera mano las últimas tendencias en formación, investigación y tecnología.

"Para Vithas, formar parte de Optoinnova no es solo un patrocinio, es una oportunidad para compartir los resultados de nuestra apuesta por el I+D+i y colaborar estrechamente con la Universidad de Alicante en la mejora de la salud visual de nuestros pacientes", como así lo ha afirmado Alejandro Cañamaque, director gerente de los Hospitales Vithas Alicante y Vithas Medimar.