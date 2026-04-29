El Hospital Vithas Medimar lanza nuevas Vithas Aula Salud para padres sobre diagnóstico prenatal

El Hospital Vithas Medimar refuerza su compromiso con la salud materno-infantil mediante la incorporación de nuevas sesiones del programa Vithas Aula Salud. En esta ocasión, serán dos jornadas centradas en el diagnóstico prenatal, un área fundamental para el seguimiento del embarazo, y serán lideradas por la Dra. Virginia Prieto, reconocida especialista en ginecología y obstetricia con una amplia trayectoria en medicina materno-fetal. Se celebrarán los días 15 de junio y 26 de octubre.

Estas aulas están diseñadas como un espacio de encuentro y formación donde los futuros padres podrán resolver dudas y comprender el valor real de las pruebas diagnósticas que se realizan durante la gestación. La iniciativa forma parte del plan estratégico de Vithas para ofrecer una atención integral que combine la excelencia médica con la educación sanitaria de los pacientes.

Ventajas del diagnóstico prenatal

Durante las sesiones, la Dra. Prieto explicará detalladamente los beneficios de contar con un seguimiento prenatal avanzado, destacando puntos clave como:

-Detección precoz de anomalías: permite identificar precozmente posibles malformaciones congénitas o alteraciones genéticas, lo que facilita una planificación médica adecuada antes y después del nacimiento.

-Reducción de riesgos y complicaciones: el control exhaustivo ayuda a minimizar la mortalidad y las complicaciones tanto para la madre como para el recién nacido, asegurando un entorno de mayor seguridad clínica.

-Tranquilidad familiar: proporciona a los padres información clara y precisa sobre el desarrollo del bebé, reduciendo la ansiedad y permitiéndoles tomar decisiones informadas sobre su salud y la de su hijo.

-Acceso a tecnología de vanguardia: los asistentes conocerán cómo herramientas como la ecografía 4D o los tests genéticos no invasivos permiten observar el bienestar fetal con una precisión sin precedentes.

"Nuestro objetivo es que los padres no solo reciban resultados médicos, sino que entiendan el porqué y el cómo de cada prueba, sintiéndose acompañados en cada etapa de este proceso tan vital", afirma la Dra. Virginia Prieto.

Sobre Vithas Aula Salud

El programa Vithas Aula Salud es una iniciativa del grupo Vithas que busca promover hábitos de vida saludables y formar a la ciudadanía en temas de salud de actualidad. Estas sesiones sobre diagnóstico prenatal en el Hospital Vithas Medimar se suman a otros talleres recientes del centro, como los de primeros auxilios pediátricos, consolidando al hospital como un referente en la provincia de Alicante para el cuidado de la familia.