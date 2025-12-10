El Gobierno libera definitivamente el peaje de la AP-7 - Circunvalación de Alicante

El Consejo de ministros ha autorizado hoy la liberación definitiva del peaje de la AP-7 Circunvalación de Alicante, tras comprobar la efectividad del periodo de prueba de gratuidad de la vía establecido en julio de 2024. De este modo, la autopista se configura con carácter permanente como una alternativa libre para descongestionar el tráfico de la autovía A-70, especialmente el de largo recorrido.

Así, este tramo de la AP-7 pasa de estar a cargo de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) a ser una vía libre de peaje gestionada por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Mientras tanto, durante un periodo transitorio, SEITT continuará responsabilizándose de la explotación y conservación mientras la DGC realiza las actuaciones preparatorias para poder asumir la gestión y conservación de la autopista.

Prueba piloto exitosa

Los usuarios de la AP-7 - Circunvalación de Alicante gozaban hasta ahora de una bonificación del 100% en todos sus recorridos, en virtud de una prueba piloto iniciada en julio de 2024 para comprobar si su uso resultaría seguro, cómodo y eficaz como alternativa a la autovía A-70, que estaba al borde de su capacidad máxima. La medida, prevista inicialmente para cuatro meses, se prorrogó en dos ocasiones, en octubre de 2024 y febrero de 2025, y tenía vigencia hasta el 15 de febrero de 2026.

A la vista de los buenos resultados socioeconómicos y ambientales obtenidos en la prueba piloto, confirmados por los análisis de tráfico y la significativa reducción de emisiones contaminantes en la A-70, el Gobierno ha optado por la liberación definitiva del peaje.

Por otro lado, el Consejo de ministros también ha aprobado la modificación del Acuerdo de 3 de diciembre de 2024 que determinaba las tarifas a cobrar por SEITT en sus autopistas para el periodo 2025-2032. Esta modificación, además de abordar la gratuidad indefinida de la AP-7, mejora la habilitación del Ministerio para establecer bonificaciones temporales de peaje en las autopistas, permitiendo que estas bonificaciones puedan ser financiadas por otras Administraciones o entidades.

Valoración Luis Barcala, alcalde de Alicante

El alcalde Luis Barcala se ha felicitado por la liberación definitiva del peaje “porque se trata de una constante reivindicación y exigencia del Ayuntamiento para descongestionar el tráfico en la A-70, que circunda todo el término municipal, y especialmente para facilitar los desplazamientos de largo recorrido y vehículos pesados a su paso por nuestro término municipal”.

“Desde hace años venimos reclamando la supresión definitiva del peaje de la AP-7 porque la primera circunvalación de Alicante, la A-70, acumula flujos de tráfico muy intensos, que estaban llegando a su capacidad máxima y afectando de lleno también a las vías de conexión con la trama urbana de la ciudad”, ha destacado el primer edil, que ha recalcado que el período de pruebas de esta gratuidad puesto en marcha en los últimos meses por el Ministerio de Transportes ha ratificado la necesidad de esta medida para beneficiar la fluidez del tráfico en Alicante y contribuir a la conservación del medio ambiente.

Barcala ha destacado “la buena sintonía” del Ayuntamiento con el Ministerio de Transportes “para seguir trabajando en otros proyectos clave de mejora de la movilidad en Alicante, que pasan por los avances de la Variante de Torrellano, que permitirá la conexión ferroviaria con el aeropuerto Miguel Hernández, el enlace del Corredor Mediterráneo con el Puerto y la necesaria mejora de las cercanías con Murcia”.

Asimismo, el Ayuntamiento y el Ministerio colaboran en otras actuaciones de especial relevancia como la futura urbanización del Parque Central junto a la estación de Adif, en el corazón de la ciudad, y la solución a la playa de vías junto a Casa Mediterráneo para mejorar los accesos y el entorno del Parque del Mar, así como sus conexiones con los barrios de Benalúa y Gran Vía Sur.