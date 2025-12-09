Arranca la campaña ‘Residuo cero’ para concienciar sobre el reciclaje y el consumo sostenible

El Ayuntamiento de Alicante junto con la asociación de vendedores de mercadillos municipales (Venmercal) han presentado en el mercadillo de Babel la campaña impulsada bajo el lema ‘El Residuo Cero empieza en casa. Pequeños cambios, gran impacto’ que tiene como objetivo concienciar y difundir un estilo de vida más saludable reduciendo la generación de residuos y fomentando un consumo más sostenible y respetuosos con el medioambiente.

La concejala de Comercio y Mercados, Lidia López, y la presidenta de Venmercal, Matilde Hernández, explicaron este sábado que para la campaña se han editado más de 5.000 folletos con el ‘Kit Residuo Cero’ que van a ser distribuidos en los mercadillos. Además, se han habilitado unos QR con la información que se podrán descargar a través de la web mercadillosalicante.com, y se van a repartir bolsas reciclables entre los clientes desde los puestos.

La concejala, Lidia López, señaló la importancia de “concienciar sobre un consumo más sostenible y reducir al máximo la generación de residuos con estas campañas subvencionadas por el Ayuntamiento, nuestros mercados son espacios de encuentro y comercio y ejercen de motores de cambio hacia un futuro más responsable y respetuoso con el entorno por ello vamos a impulsar en ellos esta campaña en Navidad"

El concepto que se difunde en la campaña es vivir con ‘Residuo cero’, basado en la aplicación de las 5R: rechazar lo que no necesitamos, reducir lo que consumimos, reutilizar lo que ya tenemos, reciclar correctamente y rot, compostar los residuos orgánicos.

La presidenta de Venmercal, ha señalado que con esta iniciativa queremos “concienciar sobre los pequeños gestos cotidianos aquellos que generan cambios”, y reflexionó compartiendo algunos ejemplos como que “un cepillo de dientes tarda más de 400 años en degradarse, el 30% de la basura doméstica es orgánica y puede convertirse en compost, o que cambiar a jabón sólido evita hasta 12 envases de plástico al año por persona”.

Por ello con este kit se proponen alternativas fáciles y accesibles para difundirlas en cada casa como el uso del jabón sólido, cepillos de bambú, servilletas de tela, botellas reutilizables, táperes de vidrio, envoltorios de cera, bolsas para granel y botes de cristal.

“Queremos que cada familia, cada puesto del mercado y vecino de Alicante se sume a esta campaña con el objetivo de tener un Alicante más sostenible, es necesario concienciarnos sobre todo en estas fechas navideñas”, aseveró la edil Lidia López quién a su vez recordó que la campaña se suma al nuevo sistema instalado para seleccionar el residuo orgánico en los mercadillos. Además, se colocaron soportes con bolsas para el biorresiduo y jaulas para el depósito de cartón y envases en diversos puntos de los mercadillos para facilitar el reciclaje y la limpieza de las calles.

Asimismo, en los folletos también se han incluido recetas prácticas para elaborar productos de limpieza caseros y cosmética natural, demostrando que la sostenibilidad también puede ser creativa, económica y saludable, con fórmulas sencillas que cualquier persona puede prepararla en casa, reduciendo envases y químicos innecesarios.

Desde Ayuntamiento de Alicante y Venmercal invitan a llevarse el kit residuo cero, a probarlo y a compartirlo destacando que “ el cambio empieza aquí, en los pequeños gestos, en nuestro mercados y mercadillos, en nuestra casa, y en nuestras manos”.