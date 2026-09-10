Gira por Polonia para promocionar la Costa Blanca en un mercado que ha traído 720.000 visitantes este año

El Patronato de Turismo Costa Blanca participa en una nueva edición del ‘Roadshow Meet Hiszpania’ que se ha desarrollado esta semana en las ciudades polacas de Sopot, Olsztyn, Bialystock y Varsovia. Se trata de una acción de promoción turística dirigida al mercado profesional de Polonia.

En cada uno de estos enclaves se celebrarán encuentros profesionales con agentes de viajes, turoperadores y medios de comunicación especializados y locales, para presentar de manera directa la oferta turística de la Costa Blanca y conocer de primera mano las tendencias, intereses y necesidades de este mercado emisor.

La acción se plantea como una plataforma de promoción B2B, enfocada a facilitar la relación comercial directa entre los destinos españoles y los profesionales del turismo en Polonia.

Según ha detallado el director del Patronato Provincial de Turismo, José Mancebo, durante los diferentes workshops, el organismo autónomo de la Diputación de Alicante presentará la diversidad de la oferta turística de la provincia, destacando especialmente la combinación de costa e interior, los pueblos con encanto, la gastronomía, la cultura y las posibilidades de turismo activo y de experiencias. Asimismo, tal y como ha informado Mancebo, se pondrá en valor la capacidad de la Costa Blanca para atraer visitantes durante todo el año, incidiendo en productos y segmentos con potencial, como el MICE, golf, wellness, idiomático y deportivo.

Hiszpania Deluxe, organizadora del evento, es una agencia polaca especializada en la promoción y comercialización de la oferta turística española en este mercado. Cuenta con experiencia en la organización de acciones presenciales B2B y B2C, roadshows, actividades vinculadas al segmento MICE, turismo de lujo, marketing digital y eventos experienciales, orientados a poner en contacto a destinos, empresas y marcas españolas con potenciales clientes polacos.

En esta edición, el roadshow recorrerá las ciudades de Sopot (7 de septiembre), importante localidad de la costa báltica; Olsztyn (8 de septiembre), destacado centro administrativo y universitario del noreste del país; Bialystok (9 de septiembre), principal ciudad del noreste de Polonia y eje económico, académico y cultural de la región; y Varsovia (10 de septiembre), capital del país y relevante foco político, económico, empresarial y financiero de Poloia.

Mercado Polaco

En cuanto al comportamiento del mercado, Polonia se ha consolidado como uno de los principales mercados emisores hacia la provincia de Alicante. Durante los primeros siete meses de 2026, el mercado polaco se ha mantenido de forma constante entre las cuatro principales nacionalidades internacionales en el Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández.

“Entre enero y julio, el tráfico de pasajeros polacos superó los 720.000 pasajeros, un 24,3% más que en 2025, situando al país como el cuarto mercado internacional por volumen de viajeros y confirmando su creciente importancia tanto para la conectividad aérea como para el flujo turístico hacia la provincia de Alicante”, ha manifestado el responsable turístico.

José Mancebo ha insistido en que este crecimiento “pone de manifiesto la consolidación de la conectividad aérea entre Polonia y la Costa Blanca, favoreciendo un flujo turístico cada vez mayor entre ambos mercados”, al tiempo que ha destacado que esta conexión se sustenta actualmente en 13 rutas directas que enlazan la terminal alicantina con 10 aeropuertos polacos: Bydgoszcz, Gdansk, Cracovia, Katowice, Lodz, Poznan, Rzeszow, Varsovia-Chopin, Varsovia-Modlin y Wroclaw.

Por otra parte, y según los últimos datos recogidos en el informe de Coyuntura del Mercado Emisor Polaco de Turisme Comunitat Valenciana, la provincia de Alicante concentra el 79,3% de los turistas polacos que visitan la comunidad autónoma. La estancia media se sitúa en 6,6 días, con un gasto medio diario de 169,8 euros. El acceso se realiza mayoritariamente por vía aérea, utilizada por el 99,2% de los turistas.

En cuanto al alojamiento, el 32,6% opta por establecimientos hoteleros, mientras que un 29,3% se aloja en viviendas de alquiler. Le siguen la vivienda propia, con un 14,7%, y la vivienda de familiares o amigos, con un 2,9%. Por motivo del viaje, predomina claramente el turismo de ocio, que representa el 90,7% de las visitas, mientras que los viajes por negocios suponen un 3,7%.