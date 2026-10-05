Gastro Cinema vuelve a reconocer el mejor cine medioambiental de la mano de Aguas de Alicante

Gastro Cinema y Aguas de Alicante renuevan su colaboración otorgando el Premio Mejor Cortometraje Medioambiental Aguas de Alicante en esta nueva edición del certamen. Este galardón busca poner en valor el audiovisual como herramienta de sensibilización y divulgación en torno a la protección del medio ambiente.

El premio está dirigido a cortometrajes que aborden cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, la educación ambiental y el respeto al entorno, prestando especial atención a aquellos trabajos capaces de conectar estas temáticas con la alimentación y la gastronomía. La obra ganadora recibirá un premio de 500 euros, manteniendo así la dotación establecida en la anterior edición. El galardón se entregará el próximo jueves 19 de noviembre en el Teatre Arniches, durante la gala de clausura del certamen.

“El cine tiene la capacidad de contar historias, pero también de hacernos reflexionar sobre nuestro entorno y sobre la manera en la que nos relacionamos con él. Con este premio queremos seguir dando espacio a trabajos que incorporen esa mirada medioambiental y utilizar Gastro Cinema como altavoz para hablar de sostenibilidad también desde la cultura y la gastronomía”, ha señalado Vicente Seva, director de Gastro Cinema.

“Desde Aguas de Alicante, entendemos la sostenibilidad como un compromiso que debe formar parte de todos los ámbitos de la sociedad, también de la cultura. El cine nos permite acercar estos retos al público de una manera cercana, generar reflexión y promover cambios en nuestra relación con el entorno. Nos alegra continuar junto a Gastro Cinema apoyando a creadores que convierten sus historias en herramientas de sensibilización y que contribuyen a poner el cuidado del planeta en el centro del debate”, ha señalado Martín Sanz, director de Comunicación y Relaciones Externas de Aguas de Alicante.

Parque de La Marjal | Aguas de Alicante

Gastro Cinema volverá a reunir en Alicante diferentes propuestas en torno al cine y la gastronomía, con proyecciones, actividades gastronómicas y culturales y encuentros que seguirán explorando la relación entre el cine y la gastronomía.

El festival cuenta con la colaboración de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, Diputación de Alicante, Aguas de Alicante, Mercalicante, ARA, APHA y otras empresas y entidades colaboradoras.

Octava edición 2026

La 8ª edición del Festival Gastro Cinema de Alicante se celebrará del 13 al 19 de noviembre de 2026. Este consolidado evento volverá a fusionar lo mejor de la cultura audiovisual internacional con la rica gastronomía mediterránea de la provincia.

🎬 Actividades habituales

El certamen ofrece una atractiva programación que combina proyecciones cinematográficas y experiencias culinarias de primer nivel:

• Sección de Cine: Competición internacional de cortometrajes de ficción, animación y documentales (con un límite de 30 minutos por obra), además de la clásica sección de Cine Gourmet y pases de cine medioambiental avalados por Aguas de Alicante.

• Sección Gastronómica: Un despliegue de experiencias que incluye los famosos Arroces de Cine, cócteles temáticos, catas de vinos guiadas, presentaciones y mesas redondas con cocineros de prestigio y expertos del sector.

• Homenajes: Entrega de los emblemáticos Premios Gastro Cinema y el galardón Gastro Cinema Solidario.