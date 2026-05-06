La fiscalía mantiene su petición de 162 años de prisión para un pedófilo por grabar a menores por internet

La Fiscalía ha mantenido su acusación inicial de 162 años de cárcel para un hombre juzgado este miércoles en la Audiencia de Alicante por grabar a través de internet, así como almacenar y difundir, diverso material pornográfico de menores de entre 10 y 14 años a comienzos de 2021.

A este individuo el ministerio público le considera autor de los delitos de tenencia y difusión de material pornográfico, doce de agresión sexual a menor de edad y otros once de corrupción de menores, tras ser detenido por la Policía Nacional por el intercambio de archivos pedófilos por un programa informático tipo PDP.

El fiscal ha considerado acreditado que grabó capturas de pantalla de video-conversaciones en los que interactuaba con los niños y les solicitaba que realizaran diferentes actos sexuales mientras él se masturbaba y grababa.

Los hechos objeto de juicio se registraron entre los meses de febrero y abril de 2021 aunque la operación se desarrollara el 18 de enero de 2022, incluyendo registros en la vivienda y el local de trabajo donde se localizaron unos 2.000 archivos pedófilos que había descargado y distribuido.

Entre ellos, vídeos en vivo grabados a, al menos, 12 menores, tal y como han confirmado en la sala cuatro agentes que participaron en la investigación en un ordenador, un disco duro, una memoria USB y dos teléfonos móviles.

El fiscal ha concluido que el procesado sí era consciente de que, al descargar esos archivos, también los compartía, sin llegar a retirarlos de la carpeta en la que facilitaba su difusión.

Por su parte, el acusado ha admitido que había visitado la página web en la que aparecían los vídeos y ha dicho que era "por curiosidad” y ha alegado que desconocía que los archivos que se descargaba se compartían con terceras personas.

Su abogado ha incidido en que no tenía voluntad de descarga y de compartir esos archivos, sino que ésto era automático al estar ligado al uso de un programa informático, por lo que en todo caso sólo debería considerarse el delito de tenencia de material pedófilo para uso propio, en un juicio que ha quedado visto para sentencia.