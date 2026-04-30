La EUIPO conmemora el Día de Europa con una jornada de puertas abiertas

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) abre las puertas de su sede en Alicante al público con motivo del Día de Europa.

Cada 9 de mayo, las instituciones de la Unión Europea conmemoran esta fecha que recuerda el aniversario de la “Declaración de Schuman”, presentada el 9 de mayo de 1950 por el ministro francés Robert Schuman. En ella, propuso una nueva forma de cooperación entre países europeos para asegurar la paz, incluyendo la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, considerada el punto de partida de la actual Unión Europea.

El sábado 9 de mayo, de 10:00 a 15:00, tendrá lugar la jornada de puertas abiertas de la EUIPO, con entrada libre (último acceso a las 13:30) y actividades dirigidas a todos los públicos, incluidos los más pequeños. Los visitantes podrán conocer de primera mano el trabajo de la oficina y sus instalaciones, ubicadas en la zona de Agua Amarga, en Alicante. Para acceder, es necesario inscribirse previamente online.

Para facilitar el acceso a las instalaciones de la EUIPO, se ha previsto un servicio gratuito de autobuses cada 15 minutos desde la Plaza de los Luceros, a partir de las 9:45 y con regreso hasta las 15:00.

Los visitantes que se acerquen a la EUIPO podrán encontrar exposiciones relacionadas con la propiedad intelectual, incluyendo productos falsificados y cómo identificarlos, actividades infantiles, stands informativos sobre el trabajo de la oficina y cómo proteger ideas, además de información sobre las oportunidades profesionales en las instituciones europeas, música y mucho más. Se trata de la segunda vez que la EUIPO abre sus puertas al público, tras hacerlo por primera vez con una gran afluencia de visitantes en 2019.

Instituciones y ciudadanía

João Negrão, director ejecutivo de la EUIPO. | DOP granada Mollar de Elche

El director Ejecutivo de la EUIPO, João Negrão, quien dará unas palabras de bienvenida al comienzo de la jornada de puertas abiertas, ha manifestado que “el Día de Europa es una oportunidad para acercar las instituciones europeas a la ciudadanía y poner en valor lo que nos une como europeos. Desde la EUIPO, queremos abrir nuestras puertas para mostrar de manera cercana cómo la propiedad intelectual contribuye al crecimiento económico, la creatividad y la protección de las ideas en toda la Unión Europea. Invitamos a todos los ciudadanos a sumarse a esta jornada y a descubrir el impacto de nuestro trabajo en su vida cotidiana.”

Concierto en el ADDA

Los actos continuarán esa misma tarde del sábado 9 de mayo, a las 19:30, con el tradicional Concierto del Día de Europa en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA). El evento, realizado en colaboración con la Fundación ADDA, contará con la interpretación de piezas de ‘Carmina Burana’ a cargo de la orquesta ADDA Simfònica, dirigida por el maestro Josep Vicent, y la participación especial del coro invitado Amici Musicae de Zaragoza. Las entradas son gratuitas y pueden reservarse siguiendo las instrucciones disponibles en la web oficial de la EUIPO.

Para completar la programación, el domingo 10 de mayo, de 9:00 a 14:00 tendrá lugar el EUIPO Beach Voley Tournament en la Playa de San Juan. La competición está abierta a todos los públicos y requiere inscripción previa en la web oficial del torneo euipobeachvolley.es.

Historia de una unión

La UE se fundó tras la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de impulsar la cooperación económica y política. Sus fundadores trabajaron para poner fin a los horrores de dos guerras mundiales y promover la paz y la solidaridad. En 1958, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos crearon la Comunidad Económica Europea (CEE). Desde entonces, la historia de la Unión ha experimentado un gran desarrollo e incorporado una gran variedad de políticas comunes. Con un territorio de 4 millones de km² y una población de cerca de 450 millones de habitantes, la UE es una de las principales economías del mundo. España entró en la Unión en 1986. De las 5 agencias descentralizadas de la UE con las que cuenta nuestro país, la EUIPO abrió sus puertas en Alicante en 1994.

Sobre la EUIPO en Alicante

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) es una de las mayores agencias descentralizadas de la Unión Europea, con sede en Alicante. La EUIPO gestiona el registro de marcas y diseños de la Unión Europea, así como de indicaciones geográficas para productos artesanales e industriales, todos ellos derechos de propiedad intelectual que abarcan los 27 Estados miembros de la UE. La EUIPO también lleva a cabo actividades de cooperación a escala de la UE e internacional con el fin de armonizar las prácticas de propiedad intelectual, y acoge el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual. En 2025, la EUIPO fue reconocida como la oficina de propiedad intelectual más innovadora del mundo.