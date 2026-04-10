La economía de la provincia de Alicante arrastra salarios bajos y serias dificultades para acceder a una vivienda

El informe de coyuntura socioeconómica de la provincia de Alicante que ha presentado el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (INECA) subraya que este territorio "afianza su crecimiento económico apoyado en su proyección exterior".

Así lo ha destacado la entidad al cierre del ejercicio 2025 que "refleja un escenario de recuperación moderada de la economía provincial, sostenida por el dinamismo empresarial, el empleo y sectores como la construcción, aunque con limitaciones estructurales".

"La provincia de Alicante cierra el año consolidando una evolución económica positiva, impulsada principalmente por el dinamismo de las exportaciones, el turismo internacional y la actividad financiera, que mantienen una tendencia de crecimiento sostenida", ha recalcado.

El presidente de Ineca, Alfredo Millá, ha explicado que "los datos confirman que Alicante mantiene una base económica sólida, especialmente en aquellos sectores con mayor apertura exterior, que están actuando como auténticos motores de crecimiento".

Según los datos recogidos en el informe de coyuntura socioeconómica, la provincia "mantiene una trayectoria de crecimiento que refuerza su papel como uno de los polos económicos más relevantes del arco mediterráneo".

En particular, el sector exterior "sigue siendo uno de los principales motores, con un avance significativo de las exportaciones y una notable capacidad de atracción de demanda internacional". El turismo internacional, por su parte, continúa registrando "cifras destacadas, consolidando a Alicante como uno de los destinos más competitivos a nivel nacional, tanto en volumen de visitantes como en gasto asociado".

Sin embargo, este escenario "positivo" convive con una realidad "más compleja" en el ámbito interno. El informe pone de manifiesto una estructura económica "dual", en la que "coexisten sectores con un alto dinamismo junto a otros que muestran una evolución más contenida".

"Algunos indicadores reflejan una cierta desaceleración en la actividad económica doméstica, especialmente en el consumo y en determinados segmentos del tejido productivo", han apuntado desde Ineca.

En este sentido, Millá ha indicado que, "aunque los datos globales son positivos, existen señales que invitan a la prudencia". "Es importante no perder de vista los desequilibrios que persisten en el tejido económico", ha apostillado.

Este dinamismo lo confirma el indicador sintético de Ineca, que se situó en tres puntos en el último trimestre del año, "rompiendo la atonía de los ocho trimestres anteriores y confirmando una reactivación de la economía provincial, aunque lejos de los niveles registrados en el periodo 2021-2022".

No obstante, ha continuado la entidad, "este indicador sintético muestra un comportamiento desigual por sectores". La construcción e inmobiliario destaca como "principal motor" (+9,93 por ciento), duplicando su aportación respecto al año anterior, seguida del bloque social (+8,96%) y la actividad general (+6,56%), aunque este último "desacelera".

Frente a estos datos, el turismo presenta una "contribución negativa" (-1,77%), rompiendo la tendencia positiva de los dos últimos años y situándose como el principal foco de vigilancia en una economía altamente dependiente de este sector. Asimismo, el componente financiero "modera" su crecimiento (2,48% frente al 6,77% del año anterior), reflejando un "proceso de normalización" tras el periodo expansivo previo.

Empresas

En el ámbito empresarial, Alicante ha registrado una "evolución especialmente positiva", con la creación de 1.833 nuevas sociedades en el cuarto trimestre, lo que supone un incremento interanual del 18,3%, por encima de la media nacional (13,7%).

"Este dato contrasta con la elevada rotación empresarial. En el cuarto trimestre se registraron 328 disoluciones de sociedades, un 9,7% más que el año anterior, lo que evidencia cierta fragilidad en el tejido productivo, a la vez que el gran dinamismo empresarial donde se crean y se cierran empresas de una forma elevada", ha agregado Ineca.

Según el informe, el mercado laboral "continúa evolucionando de forma favorable tanto en paro como en empleo". Así, Alicante acumula 58 meses consecutivos de crecimiento del empleo, alcanzando los 587.360 afiliados al régimen general al cierre del trimestre, y la tasa de paro se sitúa en el 10,29%, tras reducirse en 27.500 personas en el último año, mientras que el paro registrado desciende un 6,5%, hasta las 118.842 personas desempleadas.

Sin embargo, el director de Estudios y autor del informe, Francisco Llopis, cree que "persisten importantes desequilibrios estructurales". La provincia concentra el 4,93% del paro nacional, pese a representar "solo" el 3,42% de la afiliación, con una ratio de 15,6 parados por cada cien afiliados, frente al 11,1 de media en España.

Además, destaca el "elevado peso del trabajo autónomo, con 161 meses consecutivos de crecimiento superior al nacional", lo que refleja "tanto dinamismo emprendedor como posibles situaciones de autoempleo de carácter defensivo", ha apostillado Ineca.

El presidente también ha identificado la "debilidad salarial" como "uno de los principales problemas estructurales", ya que Alicante ocupa la posición 47 de 52 provincias en base media de cotización, con "solo" el 85,7% de la media nacional.

"Esta situación se ve agravada por una inflación superior a la media nacional (3,34% en diciembre), lo que genera una doble presión sobre los hogares: menores ingresos relativos y mayor coste de vida", ha añadido.

Millá ha explicado que el informe "evidencia" una estructura productiva con "fuerte peso" de la hostelería (11,7%) y la construcción, "frente a una menor presencia de industria y servicios avanzados respecto a otras provincias como Valencia".

Desde Ineca han resaltado que "esta composición explica, en gran medida, tanto la menor calidad del empleo como los niveles salariales reducidos".

Mercado exterior

El sector exterior continúa siendo "uno de los grandes motores de la economía alicantina". Las exportaciones crecen un 5,4% acumulado, "muy por encima" del 0,7% nacional, un dato que consolida, a juicio del instituto, "el posicionamiento internacional de la provincia".

En paralelo, ha continuado, "el sistema financiero muestra señales de fortaleza, con un crecimiento del crédito al sector privado del 4,6% y un aumento de los depósitos del 5,4%, ambos por encima de la media nacional".

Acceso a la vivienda

Por su parte, ha resaltado que "el sector inmobiliario atraviesa un ciclo expansivo destacado". Los visados de obra nueva se han incrementado en el acumulado del año un 41,1% interanual, "muy por encima" del crecimiento nacional (+8,8%).

Asimismo, el precio medio de la vivienda alcanza los 198.000 euros, tras subir un 9%, lo que, "unido a unos salarios un 14% inferiores a la media nacional, está dificultando el acceso a la vivienda para la población local". Se trata de uno de los puntos que "más preocupa" a Ineca por el "impacto social que tiene en la población, fundamentalmente jóvenes, y el potencial desestabilizador que genera".

Turismo

De otro lado, el turismo mantiene una "evolución positiva" en volumen, con cerca de 19 millones de pernoctaciones hoteleras, "lo que supone un incremento del 2,2%, por encima de la media nacional".

Este crecimiento, según Llopis, se apoya en el turismo internacional, que aumenta un 6,2%, compensando la caída del turismo nacional (-3,3%). No obstante, la estancia media se reduce hasta las 3,72 noches, lo que refleja "una menor rentabilidad por visitante". Además, el turismo rural registra una "caída significativa" del -19,9%, dato que evidencia, según Ineca, "la falta de diversificación territorial del modelo turístico".