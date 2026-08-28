Eclipse lunar eclipsado por las nubes de esta mañana en la costa alicantina

Los aficionados a la astronomía más madrugadores han tenido que jugar hoy al despiste con el tiempo para seguir el eclipse lunar que ha tenido lugar a primera hora de esta mañana. La presencia de densos bancos de nubes en puntos de la provincia de Alicante ha complicado la visibilidad del fenómeno durante la madrugada, obligando a buscar claros momentáneos entre el cielo cubierto para contemplar el evento antes del amanecer.

Como se apreciaba en las horas previas, un espeso manto de nubes bajas con tímidos rayos de luz filtrados sobre el litoral presagiaba la falta de claros en el firmamento. Esa misma masa de nubosidad se ha mantenido encallada durante la madrugada y el amanecer en gran parte de la provincia justo cuando la sombra de la Tierra cubría el disco lunar.

El cielo sobre el litoral alicantino ya presagiaba desde la tarde anterior la entrada de una densa capa de nubes que ha terminado por condicionar la visibilidad del eclipse | Beatriz Muñoz

A pesar de las dificultades meteorológicas en el litoral, la cita astronómica ha dejado momentos muy llamativos cuando la alineación del Sol, la Tierra y la Luna ha proyectado la sombra de nuestro planeta directamente sobre la superficie del satélite, oscureciéndolo de forma progresiva y tiñéndolo de ese característico matiz cobrizo.

Desde la comunidad científica recuerdan que, a diferencia de los eclipses de sol, este tipo de acontecimientos lunares no suponen ningún riesgo para la salud visual, por lo que su seguimiento ha podido realizarse a simple vista y sin necesidad de filtros homologados. Una cita cósmica que abre el fin de semana dejando estampas únicas en el horizonte.