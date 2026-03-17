La Diputación defiende la legalidad y la transparencia en su proceder en las campañas del Bono Comercio

La Diputación de Alicante ha defendido su proceder en la tramitación de la convocatoria de ayudas del Bono Comercio y ha rechazado cualquier responsabilidad en la gestión de las mismas, ya que esto no era competencia de la institución provincial.

El diputado de Desarrollo Económico, Carlos Pastor, que ha mostrado “su máximo respeto por las actuaciones policiales y judiciales que se están llevando a cabo” y ha querido aclarar el papel de la Diputación en las distintas ediciones de Bono Consumo que se han puesto en marcha desde 2021.

En este sentido, ha explicado que “la institución provincial se ha limitado a hacer llegar, mediante las correspondientes convocatorias públicas, el dinero a los ayuntamientos de la provincia que han solicitado libremente adherirse a estas. La gestión posterior de las ayudas era decisión libre y exclusivamente autónoma de cada consistorio beneficiado”.

Carlos Pastor.- Diputado de Desarrollo Económico | Diputación de Alicante

Asimismo, ha precisado que la subvención que llegaba a los ayuntamientos desde la Diputación, cuyo importe iba vinculado a la población empadronada, se debía destinar de forma única a financiar el Bono Consumo en la proporción que también decidía cada consistorio, “en ningún caso a financiar el coste de la gestión de las ayudas, que cada consistorio tramitaba como libremente consideraba asumiendo con ello el importe de ese servicio”.

Al respecto, en la justificación de las ayudas los ayuntamientos debían incluir el importe total de lo concedido en Bono Consumo, nunca el importe de la gestión, que no era subvencionable por la Diputación.

“Por todo ello, la institución provincial nada tiene que ver con entidades de gestión o intermedias que pudieron participar en la gestión de la convocatoria de los ayuntamientos que así lo decidieron”, ha insistido Carlos Pastor.

Rechazan una Comisión de Investigación

El diputado ha defendido, por tanto que “el proceder de la Diputación de Alicante ha sido totalmente trasparente y ajustado a la legalidad” y que el mecanismo utilizado para la tramitación de estas convocatorias de Bono Consumo “es el mismo que se aplica al resto de convocatorias que impulsa la institución”, por lo que considera “carente de sentido impulsar una comisión de investigación para abordar una cuestión que escapa a las competencias de la Diputación”, tal y como ha pedido Compromís.

Sobre estas críticas, Pastor ha señalado que “resultan vergonzosas las acusaciones que Compromís vierte sobre esta institución porque ellos mismos conocen el procedimiento seguido en esta convocatoria que, curiosamente, y a pesar de criticarla, insisten en que se vuelva a poner en marcha por sus beneficios para el comercio local y los consumidores”. “Es lamentable como esta formación de forma reiterada tergiversa los datos para poner en entredicho la actuación de esta institución, menoscabando su reputación y cuestionando, sin pruebas ni criterio, la labor de sus funcionarios”, ha apuntado el diputado de Desarrollo Económico.

Pastor ha defendido también todas las ayudas provinciales que percibe la Cámara de Comercio y ha reiterado que el objetivo de las mismas es “la promoción y el fomento del empleo y el progreso económico de la provincia”.

Concretamente, ha recordado el apoyo que se presta a la feria Alicante Gastronómica, “un evento que se ha convertido en un revulsivo económico y en un referente de la gastronomía”, y ha precisado que la colaboración se remonta a la primera edición en el año 2018 durante la legislatura de César Sánchez.

“Ya hemos dicho muchas veces que es muy preocupante que partidos políticos que como Compromís están en esta Diputación para defender los intereses de la provincia, centren su discurso político en atacar y cuestionar las ayudas que la institución presta a una entidad como la Cámara de Comercio de Alicante para crear empleo y reforzar el tejido económico y productivo del territorio”, ha concluido Pastor.