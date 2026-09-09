Detenido en Alicante por robar a dos turistas en la Explanada y en el hotel donde se hospedaban

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 36 años acusado de hurtar al descuido una mochila a dos turistas noruegos que estaban en Alicante y con la que, presuntamente, luego acudió al hotel donde ambos se alojaban para hacerse pasar por huésped y robar pertenencias de la habitación en la que estaban, tras obtener en recepción un duplicado de la llave.

Los huéspedes denunciaron los hechos y en pocos días los agentes de la Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante los resolvieron, ha señalado el cuerpo de seguridad a través de un comunicado.

La Policía ha indicado que "la rápida resolución de un robo en una habitación de hotel de Alicante ha permitido el esclarecimiento de dos hechos conexos, denunciados por dos turistas procedentes de Noruega, que estuvieron disfrutando de sus vacaciones estivales en la capital alicantina".

Inicialmente, las víctimas interpusieron una denuncia tras haber sufrido el hurto al descuido de una mochila, cuando se encontraban por el Paseo de la Explanada de la ciudad, en cuyo interior llevaban, junto a otros efectos personales, una cartera con tarjetas y 600 euros en efectivo, además de un teléfono móvil de alta gama valorado en 1.300 euros.

Sin embargo, ha apuntado el cuerpo policial, "su periplo como víctimas no acabó ahí", ya que al día siguiente acudieron de nuevo a la Comisaría de Policía Nacional para denunciar que esa misma noche habían sufrido el robo de más pertenencias que tenían dentro de la habitación del hotel donde se encontraban alojados y que habían sido informados por la dirección del hotel de que un varón, sobre la medianoche, se personó en la recepción haciéndose pasar por uno de ellos para solicitar un duplicado de la llave.

Conexión entre delitos

Agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría Provincial se hicieron cargo de la investigación e iniciaron las gestiones en el lugar de los hechos donde, contando con la plena colaboración de la entidad hotelera, les fueron facilitados todos los resultados de las pesquisas formalmente solicitadas para resolver de forma rápida el caso.

Los policías pudieron establecer una conexión entre el hurto de la mochila y el robo en la habitación. Según la investigación, tras la sustracción de la mochila, el presunto autor examinó los efectos que contenía y se percató del lugar de hospedaje de la víctima y del número concreto de la habitación a través de la documentación o efectos hallados.

Seguidamente, y, durante la medianoche posterior, con la certeza de la ausencia de los moradores, posiblemente por haber estado controlando sus movimientos, el ahora arrestado acudió al hotel facilitando el nombre de la víctima, "dato del que solo podría disponer tras haber sustraído el día anterior la mochila", ha apuntado la Policía.

De este modo, valiéndose de los datos obtenidos de los efectos provenientes del hurto, solicitó un duplicado de la tarjeta magnética de acceso en recepción, por lo que, al parecer, logró de este modo franquear la entrada a la habitación y consumar el robo.

Así, tras establecer la conexión entre ambos sucesos denunciados, y una vez analizados los indicios obtenidos, los investigadores pudieron identificar a la persona que, presuntamente, se hizo pasar por una de las víctimas, como un varón del Reino Unido.

Detención

Tras un dispositivo de búsqueda, el hombre fue localizado y detenido en una calle cercana al hotel donde ocurrieron los hechos como presunto responsable de ambos delitos denunciados. El arrestado, después de la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Alicante.