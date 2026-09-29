Detenido en Alicante por robar 4.500 euros a un anciano amigo suyo

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un joven de 23 años por presuntamente haber robado dos tarjetas bancarias de un conocido suyo al descuido y usarlas sin su autorización, lo que le causó un perjuicio económico de 4.500 euros. El varón está acusado de un delito de estafa, según ha informado la Comisaría Provincial.

La investigación se inició tras la denuncia de un ciudadano de avanzada edad que alertó de cinco retiradas de efectivo hechas con esas tarjetas. Los agentes comprobaron que la mayoría de los cargos se habían realizado en cajeros de una misma entidad bancaria en horas nocturnas.

Como la víctima manifestó que no había facilitado sus tarjetas bancarias ni autorizó a nadie para que pudiera utilizarlas, los policías orientaron sus pesquisas en averiguar quién hizo uso de ellas.

Fruto de las gestiones de investigación practicadas, se pudo identificar a la persona que supuestamente realizó los cinco cargos denunciados. Se trata del joven de 23 años, conocido de la víctima y quien, según la Policía, sustrajo al descuido las tarjetas bancarias para retirar efectivo del banco.

Así, los policías lo localizaron y lo detuvieron acusado de un delito de estafa. Tras la práctica de las diligencias policiales, las actuaciones se pusieron a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante.