Detenida en Alicante por denunciar falsamente que le habían robado el bolso de un tirón y tras ser empujada

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a una mujer de 51 años de edad, como presunta responsable de un delito de simulación de delito tras haber denunciado falsamente haber sido víctima de un presunto robo con violencia.

La investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta por un robo con violencia mediante el método del tirón. Según la denunciante, se encontraba caminando por la vía pública cuando un hombre le empujó fuertemente por la espalda a la vez que le arrebataba su bolso y emprendía la huida a toda velocidad.

Los agentes encargados de la investigación realizaron numerosas gestiones con las que pudieron determinar que los hechos no habían ocurrido del modo en que los había relatado la denunciante y que el delito de robo con violencia no se había producido.

Al no apreciarse actividad delictiva alguna, los agentes contactaron con la denunciante quien finalmente admitió que los hechos no habían sucedido de la manera que los había relatado en su denuncia, reconociendo habérselo inventado todo y que lo que sucedió realmente es que le sustrajeron su bolso al descuido.

Tras confesar haber denunciado falsamente, fue detenida por su presunta participación en un delito de simulación de delito, siendo todo lo actuado puesto en conocimiento del Juzgado de Instrucción de Guardia de la localidad de Alicante.

Denunciar un hecho que no ha ocurrido es delito

La Comisaría Provincial de Alicante ha recordado que en la provincia de Alicante se producen numerosas detenciones por simulación de delito que, a su vez, también está calificado como delito. En la mayoría de los casos con de supuestos robos con violencia cuando son hurtos o extravíos.

Todas estas denuncias son investigadas por grupos especializados de Policía Judicial, averiguándose en muchos casos que los hechos no ocurrieron tal y como fueron denunciados. Por tal motivo, se recuerda a la ciudadanía que, denunciar haber sido víctima de un delito, cuando en realidad este no ha sucedido, está tipificado en la legislación vigente como simulación de delito.