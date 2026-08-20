Compromís exige al Gobierno que prohíba la venta de viviendas a extranjeros en Alicante

El grupo parlamentario de Compromís ha exigido prohibir la compra de vivienda a población no residente en Alicante para garantizar el derecho a la vivienda a los residentes.

El diputado de la coalición valencianista en el Congreso Alberto Ibáñez ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Ministerio de Vivienda ante los últimos datos que muestran que "en junio de 2026 el precio de la vivienda de segunda mano creció un 16,8 por ciento más que el año anterior en Alicante y que el no residente pagó aproximadamente un 76% más que un comprador residente español".

Alberto Ibáñez.- Diputado de Compromís en el Congreso

El portavoz de Vivienda de la formación valencianista en la Cámara baja ha señalado que "la subida bestial de precios se debe, entre otros factores, por la compra de población no residente". Por ello, Ibáñez ha pedido al Gobierno "medidas urgentes, tanto regulatorias como fiscales, para frenar la presión que sufren las comarcas del sur" de la Comunitat Valenciana.

La Comunitat Valenciana "concentró un 40% de todas las compraventas realizadas por no residentes en España en 2025, una tendencia que ha empeorado en lo que llevamos de año y algo que no podemos tolerar si queremos garantizar el acceso a la vivienda", ha manifestado Ibáñez.