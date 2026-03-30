La comisión municipal sobre 'Les Naus' arranca el 13 de abril con las primeras comparecencias

La comisión no permanente de pleno del Ayuntamiento de Alicante constituida tras la polémica de las viviendas de protección pública (VPP) del residencial Les Naus, de Playa de San Juan, y cuyas adjudicaciones ya está investigando una jueza, ha planteado solicitar las primeras comparecencias, que son voluntarias, tanto de carácter técnico como político, con la previsión de que se puedan desarrollar entre abril y mayo.

Así se ha acordado en una reunión celebrada en el consistorio, donde los diferentes grupos políticos municipales representados, que son PP, PSPV, Vox, Compromís y EU-Podem, han trasladado sus propuestas. De momento, se ha establecido que este órgano se vuelva a reunir el 13 y 24 de abril y el 11 y 22 de mayo.

En concreto, para la siguiente sesión, la del 13 de abril, se van a solicitar comparecencias de carácter funcionarial. Entre estas peticiones, figuran nombres como el del arquitecto municipal que tiene una VPP en Les Naus y que fue apartado de trámites vinculados con el futuro Plan General Estructural (PGE).

Para otra reunión posterior, proyectada para el día 24 de ese mes, se ha acordado pedir otras, como la de la arquitecta del consistorio cuyo esposo, empleado de la Conselleria de Vivienda, fue suspendido de empleo y sueldo por su intervención en la validación del visado relativo al residencial.

Asimismo, para el 11 de mayo se van a solicitar más comparecencias. Entre ellas, la de María Pérez-Hickman, jefa de Contratación que dimitió como directora general en el Ayuntamiento y que, además, tiene familiares entre los adjudicatarios de las VPP de Les Naus.

Para esa misma jornada, también se han pedido las de Gabriel Echávarri, exalcalde de Alicante, y las de los exediles Natxo Bellido, Sofía Morales, Carlos Castillo y Dolores Padilla, así como la de la concejala Mari Carmen de España.

Comisión municipal sobre Les Naus | Ayuntamiento de Alicante

En la sesión de este viernes, el vicealcalde de la ciudad y presidente de la comisión, Manuel Villar (PP), ha recordado que las comparecencias son voluntarias y que a quienes decidan asistir se les recordará que el caso de Les Naus está judicializado y que lo que digan en este órgano municipal "puede que vaya" al juzgado.

Documentación

También se han abordado cuestiones sobre la documentación procedente de distintas áreas municipales, como Patrimonio, Contratación, Urbanismo y el Patronato de la Vivienda. En ella, se incluyen expedientes no solo de Les Naus, sino también de las VPP proyectadas en la calle Ceuta y otros relativos al Plan Vive de la Generalitat Valenciana.

De hecho, este órgano, en su propia denominación oficial, establece que es una comisión no permanente o específica del pleno para "evaluar los procedimientos seguidos y las garantías de imparcialidad en las promociones de vivienda pública sobre suelo municipal que, o bien se hayan licitado, o bien se vaya a licitar, por el Ayuntamiento o en el proceso del Plan Vive de la Generalitat Valenciana".

Los grupos municipales podrán tener acceso a esa información en una carpeta compartida que se podrá consultar en un ordenador municipal o en uno particular desde una red segura, según ha trasladado la secretaria de la comisión a los concejales presentes en la reunión.

Villar ha hecho hincapié en que existe un "compromiso" de confidencialidad respecto a esa documentación, que puede contener "cierta información" que "no se puede compartir", y ha apuntado que ese material no se podrá ni descargar ni imprimir.

Reacciones políticas

Desde la oposición, la portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, Ana Barceló, ha asegurado que PP y Vox "pretenden" que la comisión "concluya muy rápido" y les ha pedido que entiendan que este órgano lo ha aprobado el pleno y "no el equipo de gobierno".

En declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión, la representante socialista ha afirmado que el "ritmo" tendrá que ser el "necesario" para que, una vez "examinada toda la documentación", se puedan hacer preguntas con el fin de que la ciudadanía pueda entender qué ha pasado en este "escándalo" que "ha levantado ampollas".

"Vamos a ir tranquilos y vamos a ir analizando cada una de las comparecencias y vamos a preguntar todo lo que sea necesario, nos lleve una hora, dos horas, tres horas o cuatro horas", ha aseverado Barceló, quien ha sentenciado: "A las Hogueras no vamos a llegar con la comisión resuelta. Por lo menos, hasta que no sepamos la verdad de todo lo que ha pasado".

Finalmente, Rafa Mas, portavoz de Compromís, ha criticado a la portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Carmen Robledillo, por "ni nombrar" al alcalde de la ciudad, el 'popular' Luis Barcala, a quien pidió la dimisión. "La señora Robledillo quiere seguir siendo la muletilla útil del señor Abascal, en complicidad con Pérez Llorca y con el señor Barcala", ha sostenido el edil de la coalición ante la prensa.