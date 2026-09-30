Comienza la mejora ambiental de la Serra Grossa en los senderos, miradores y en el espacio de especial protección

El Ayuntamiento de Alicante ha dado ‘luz verde’ al inicio de las actuaciones dirigidas a la renaturalización de la Serra Grossa. Mediante la aprobación de la memoria valorada por el órgano ejecutivo municipal y con el visto bueno de la Generalitat se autoriza a Cívica, propietaria de la mayor parte del suelo, a ejecutar las mejoras previstas en senderos, miradores y accesos. De esta forma, se activa la puesta en valor de este espacio natural, considerado de especial protección, para su proyección como un nuevo gran ‘pulmón verde’ frente a la bahía de Alicante, que conforma las tres cumbres de la ciudad junto a los montes Benacantil y Tossal.

El acuerdo aprobado en Junta de Gobierno de este martes por el que se acepta la memoria valorada, permite acometer las actuaciones de limpieza, mejora y regeneración en el parque forestal periurbano de la Serra Grossa de Alicante y las declara como compatibles con el régimen urbanístico del suelo no urbanizable de especial protección, no estando sujetas a licencia urbanística ni a declaración responsable.

El Ayuntamiento autoriza además a la sociedad ‘Cívica Servicios y Medio Ambiente S.A.’ a ejecutar dichas actuaciones a su costa y bajo la supervisión técnica municipal y autonómica.

La portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda, resaltó que “se iniciará las actuaciones el mes entrante de octubre en este enclave que viene siendo visitado y utilizado por muchas personas y en el que el Ayuntamiento tiene gran interés al contar con el sendero ambiental de la Sera Grossa que forma parte de nuestra Red de Senderos Urbanos de Alicante, siendo uno de los mejor valorados”.

Protocolo con Cívica

Los senderos de la Serra Grossa | Ayuntamiento de Alicante

Esta Memoria Valorada emana del protocolo suscrito por Generalitat, Ayuntamiento y Cívica, como representante de la propiedad de los terrenos de la Sierra, para mejorar y gestionar adecuadamente los accesos a la sierra, desde la zona de la Albufereta y desde Vistahermosa, crear unas sendas definitivas mejorando la seguridad y plantando vegetación adecuada y una actuación en la cima de la sierra, consistente en la generación de varios miradores y zonas de estancia, la aportación mínima de mobiliario y la instalación de señalización informativa acerca de los aspectos naturales, paisajísticos y etnográficos de la Serra Grossa y su entorno.

El Ayuntamiento de Alicante además de las tareas de supervisión técnica, actuará, como hasta este momento, por medio de la contrata de mantenimiento de zonas verdes forestales que realiza la empresa Eulen y facilitará con Aguas de Alicante la conexión con la red de agua regenerada de la ciudad para garantizar la posibilidad de hacer riegos de emergencia y para el uso de bocas de riego para la posible extinción de incendios en la sierra.

El gobierno de Luis Barcala incorporó en 2020 y por primera vez en el consistorio alicantino, un contrato específico para el mantenimiento de las zonas boscosas urbanas y periurbanas el pasado mandato, consciente de la necesidad de cuidar y proteger estos grandes ‘pulmones verdes’ que tiene la ciudad.